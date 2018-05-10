初估10案公投綁年底選舉 賴揆促選務零缺點

2018-05-10 15:40 中央社 台北10日電



中選會主委陳英鈐。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影 分享 facebook 中選會主委陳英鈐今天表示，年底地方選舉估計至少有10案公投案會一起投票，對選務工作是一大挑戰。對此，行政院長賴清德指示，經費沒問題，務必做好選務工作。

公投法修正後，各界紛紛提出公投提案。陳英鈐中午在行政院院會後記者會受訪時表示，目前各界提出的公投案有31案，通過中選會第一階段審核的有11案，初估至少有10案公投案可完成第二階段連署，與年底地方選舉一起投票。

陳英鈐指出，這對選務工作是一大挑戰，例如選票的印法，過去都是一案一票，目前正在研議是否可以多案印一票，但若多案一票，關於有效票與無效票認定、唱票方式等，整個流程都要檢討；此外，也一定會需要增加選務人員，以2014年的九合一選舉為例，當時開票到晚間11時許，這次加上公投案，一定會需要更多人手。

陳英鈐說，今天在院會中向行政院長賴清德報告此事，賴清德表示，選務經費沒有問題，指示選務工作務必要辦到零缺點。

媒體詢問，國民黨副主席郝龍斌日前質疑，中選會干擾他領銜提出的反核食公投案，對此有何看法？

陳英鈐回應，中選會處理公投提案不分黨派，因為只有個人有提案權，提案的都不是政黨。中選會只是依照公投法審核，只要符合公投法的提案都會通過，新公投法上路後，目前沒有駁回任何提案。只是公投案通過後會有法律拘束力，中選會是要釐清提案通過後，提案人希望政府要做什麼或要政府立什麼法。

另外，對於公投線上連署何時上線，陳英鈐表示，現在仍有資安問題尚未解決，礙於經費與人力，目前還無法決定實施日期。