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民進黨今年最大危機 呂秀蓮：依然懷著失敗主義

2018-05-10 14:34聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

前副總統呂秀蓮一直對參選台北市長表達高度意願，但外界不斷有風聲認為目前民進黨表達參選台北市長的姚文智和呂秀蓮兩人，都很有可能失敗。對此呂秀蓮今日舉行記者會，認為民進黨今年最大的致命傷，就是依然懷著「失敗主義」。

呂秀蓮表示，從1994年陳水扁當選台北市長以來，民進黨在台北市都有超過40%的得票率，20多年來民進黨在台北市都有4成以上的支持率，很多人開口閉口都說綠營在北市是弱勢，這完全是違背20多年來的事實，呼籲黨中央不要忘掉民進黨在台北市的基本盤。

呂秀蓮說，4年前台灣人民對前總統馬英九的施政相當失望，因此2016年總統大選藍營投票率低，民進黨獲得多數台灣人民的支持，因此讓總統蔡英文當選。若依照當年的狀況，依循政黨常規提名參選人，2014年縣市長選舉民進黨也提名參選人的話，不論誰都一定當選，也就沒有現在的柯文哲

呂秀蓮認為，4年前台北市民被柯文哲的迷幻藥給迷幻，如今藥效退了，當年民進黨中央錯誤決策，不能再重蹈覆徹，24年來民進黨在台北市的實力，用數字展現是非常好的證明，許多基層黨員一路走來都支持自提參選人，堅定黨的主張，且執政黨在首都哪有不提自己人的道理。

前副總統呂秀蓮。記者林麒瑋／攝影
前副總統呂秀蓮。記者林麒瑋／攝影
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民進黨呂秀蓮柯文哲
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