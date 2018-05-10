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陳菊：當然不選北市長 賴清德也不大可能

2018-05-10 12:40中央社 台北10日電

圖為總統府秘書長陳菊（左起）、蔡英文總統與行政院長賴清德南下參加揭牌儀式情形。報...
圖為總統府秘書長陳菊（左起）、蔡英文總統與行政院長賴清德南下參加揭牌儀式情形。報系資料照／記者劉學聖攝影
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總統府秘書長陳菊今天表示「我當然不會參選台北市長」，如果她要當市長，不會離開待了12年的高雄；行政院長賴清德必須配合總統進行最困難的改革，參選台北市的可能性不大。

民主進步黨正進行台北市長選舉布局，基層有人拱陳菊或賴清德出征北市。

陳菊今天慰勞憲兵211營人員並致贈火鶴花，她會後受訪，媒體詢及，有人推她出來選台北市長；陳菊說：「我沒有登記啊，怎麼會推我。」

陳菊表示，民進黨對台北市選戰有很多考量，包括，台北市民利益，也希望能有更適當的人選，不過，整個外在環境變遷很大，民進黨是非常多元民主的政黨，黨內有很多不同意見與聲音，民進黨非常重視基層意見與聲音，選舉對策委員會在做最後評估，她祝福每一個有意參選的人。

陳菊指出，「至於我個人，我當然不會參選台北市長」，她當了12年高雄市長，還剩下7個多月的任期，如果她要當市長，就不需要離開高雄，回到台北，「這個不是我的選擇」。

媒體追問，如果由賴清德出來選台北市長；陳菊說，賴清德現在責任非常重大，必須配合總統蔡英文進行台灣最困難的改革，賴清德還有重要的任務與責任要承擔，「我認為，可能性都不大」。

另外，對於台北市長柯文哲昨天在電台播出的專訪中，解釋「兩岸一家親」等說法，民進黨基層是否會接受的問題。

陳菊說，她現在沒有接觸到很多基層的同志，柯文哲說法，「我們都是非常尊重」；柯文哲第一次能夠順利當選台北市長，是因為台灣多元力量支持，「民進黨也是這中間的力量之一」，柯文哲的任何談話，「我們都尊重、祝福他」。

陳菊民進黨賴清德2018台北市選舉
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