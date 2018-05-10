吳音寧調薪自肥？段宜康：先查韓國瑜夫人
台北農產運銷公司總經理吳音寧去年提案為北農員工加薪5%，並在臉書上透露，自己從1月起就已加薪2.67%，預估每月薪水增加3785元，年薪從250萬調高至257萬5000元。她解釋這次基層調薪調幅為4.17%、中高薪點夥伴為3.9%，身為總經理的她調高至2.67%。她認為北農員工還要兼任農產拍賣的重責大任，團隊裡有7成都是夜勤作業人員，無論天氣變化，他們都必須徹夜執行工作。
對此，民進黨台北市議員周威佑認為，別人做同樣的事，應該會被大大稱讚，但吳音寧來做，卻被罵到臭頭，因為有人故意把她弄黒。他認為，吳音寧調薪的幅度已是全公司最低，卻被說成自肥，質疑歷次台北農産公司，或市府所屬各公司員工加薪，哪一次排除總經理。
他並質疑北農公司2016年辦了一個部份主管和「特定人士」參加的國外旅遊，花費300萬元到琉球旅遊。時任總經理韓國瑜也帶家人參加，他問，「韓總經理夫人的旅遊費用是誰出的？」
民進黨立委段宜康則質疑，如果韓國瑜夫人的旅費竟是公費埋單，市政府、市議會和北農董事會，應該查明，給社會一個交代。他認為，國民黨在提名韓國瑜選高雄市長前，應該先調查一下。
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