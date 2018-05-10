侯友宜：陳金德學學陳歐珀才是好榜樣

相關新聞
陳菊：當然不選北市長 賴清德也不大可能2018-05-10 12:40
吳音寧調薪自肥？段宜康：先查韓國瑜夫人2018-05-10 12:25
柯P若選總統 民進黨資深黨員：吸宋的票有利小英2018-05-10 09:49
禮讓柯P？民進黨若不自提人選 台南基層醞釀退黨2018-05-10 12:04
影╱陳金德諷侯友宜：媳婦不必教婆婆剪臍帶2018-05-10 10:03
前黨主席出動 洪秀柱為高市議員參選人打氣2018-05-10 00:49
死亡之握已成往事…馬英九輔選？「藍小雞」們等不及了2018-05-10 00:18
璩美鳳無黨參選高雄市長 爭取藍綠選票2018-05-10 00:11
竹縣國民黨主委請辭 參選「審慎評估」2018-05-09 23:50
侯友宜、丁守中 跨區雙北當母雞2018-05-09 23:48
侯友宜、蘇貞昌 土城 「王不見王」2018-05-09 23:35
真的像嗎？侯友宜IG貼文說像「抓狂一族」的角色2018-05-09 22:52
國民黨徵召楊鎮浯 金門縣長選舉對決白熱化2018-05-09 22:46
丁守中選北市長 洪孟楷：競選歌曲「丁丁當」2018-05-09 20:02
竹縣長選情激烈 民國黨主席徐欣瑩拜票確認參選2018-05-09 19:59
侯友宜勾肩吳琪銘 綠委：禮貌互動2018-05-09 16:32
候選人藍盾加身 LINE@將席捲政壇？2018-05-09 16:29
北市民進黨自提對蘇貞昌不利？選對會：僅討論選情連動2018-05-09 16:25
影／誰戰北市? 賴清德：不克分身 陳明文:還沒討論2018-05-09 16:17
新北宜蘭藍營連線 侯友宜會林姿妙2018-05-09 15:58
國民黨台北市長提名丁守中 金門縣徵召楊鎮浯2018-05-09 15:54
侯友宜要來宜蘭會師 陳歐珀邀請小雞拍宣傳照2018-05-09 15:41
自覺沒勝算 竹東鎮長拒參加國民黨新竹縣長全民調2018-05-09 14:53
蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針2018-05-09 14:53
民進黨推賴清德？ 丁守中：只是放空氣對柯P施壓2018-05-09 14:43
搞「馬家班」 蔡正元批：沒什麼政治智慧2018-05-09 14:28
藍提名丁守中拚北市 徵召楊鎮浯攻金門2018-05-09 14:18
觀察站／北市「最強」之戰 75萬票決勝2018-05-09 14:17
段宜康：選對會徵詢不是上市場買菜 一定會自提北市人選2018-05-09 14:17
北市最強人選？ 賴清德：恐怕不克分身2018-05-09 14:12
讓不讓有雜音 選對會：下周三才有定案2018-05-09 14:04
璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票2018-05-09 14:04
馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧2018-05-09 12:57
新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長2018-05-09 12:57
受黑田博樹啟發 讓朱立倫、蘇貞昌「英雄所見略同」2018-05-09 12:56
與侯友宜合體「雙北連線」？ 丁守中笑：有通過電話2018-05-09 11:40
蔡英文稱不爽柯文哲是傳言 林濁水：總有一個不是傳言2018-05-09 10:40
藍營點名他是北市長選舉綠最強人選 賴清德：不克分身2018-05-09 10:28
民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長2018-05-09 09:26
熱門文章
萬一向總統專機射飛彈？立委：戰機不要掛飛彈2018-05-09 16:19
NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬2018-05-09 16:38
民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵2018-05-09 14:13
觀察站／風向已改變 強悍如柯P也不得不求和2018-05-10 00:00
深澳案過關 新北市環保局：要學「詹律師」打行政訴訟2018-05-09 20:52
中共軍機繞台、斷友邦 教授指「根本得了幼稚病」2018-05-09 22:06
柯文哲表態挺小英 羅智強：換姚文智兌現脫黨承諾2018-05-10 07:28
蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針2018-05-09 14:53
獨／文化部要求台灣出版陸書須送審 出版界痛批像文革2018-05-10 11:30
柯文哲為兩岸一家親致歉 王世堅：現在大家已看破他手腳2018-05-09 20:11
柯文哲為兩岸一家親致歉 孫大千：柯讓支持者失望了2018-05-09 20:12
柯文哲道歉 段宜康：我孩子的媽常用的招！2018-05-10 01:17
馮世寬驚傳罹肺癌 嚴德發：他謝謝大家關心2018-05-10 09:26
政院今將通過「原復條例」 段宜康免辭立委了2018-05-10 06:00
璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票2018-05-09 14:04
為兩岸一家親說法道歉 孫大千：柯文哲時代終結2018-05-09 20:16
孫大千：柯文哲若再硬拗 和藍綠垃圾沒兩樣2018-05-10 08:14
反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任2018-05-09 18:09
【重磅快評】台灣價值卡儲值已滿 柯文哲台北市長穩了?2018-05-09 19:00
新聞眼／民進黨北市的局 還有柯文哲嗎2018-05-09 23:56
兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢2018-05-09 18:00
柯P低姿態為「兩岸一家親」道歉 「當然支持小英連任」2018-05-09 23:59
柯文哲表態挺小英 陳芳明：起風了 北市長選戰正式開始2018-05-10 08:51
軍改通過將永無寧日 八百壯士請國、親提釋憲2018-05-09 17:00
北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元2018-05-09 16:21
蔡正元：柯文哲的老鼠尾「兩岸仇家仇！」露出來了2018-05-10 01:56
蔡正元批馬推子弟兵沒智慧 鍾沛君：鬥不夠嗎？2018-05-09 18:21
斷訊風暴 NCC再罰TBC 330萬元、民視20萬元2018-05-09 17:33
突取消明天高雄行程 馮世寬健康狀況引關注2018-05-09 22:28
柯文哲兩岸一家親道歉 丁守中批：沒有誠信的政治水母2018-05-09 21:12
國民黨徵召楊鎮浯 金門縣長選舉對決白熱化2018-05-09 22:46
周玉蔻批柯文哲投機成性「他的政治生命結束了」2018-05-10 08:11
把限電當兒戲 他轟執政黨「只會欺負老百姓」2018-05-09 21:10
獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次2018-05-09 13:51
前立委提高屏合併 行文給賴清德而副本蔡英文2018-05-10 12:31
八百壯士集結 羅睿達：難道再出人命才覺醒？2018-05-09 14:46
柯文哲為兩岸一家親致歉 王鴻薇：柯為求綠禮讓搖尾乞憐2018-05-09 19:35
新北環保局長劉和然怒斥：台電永遠不睜開眼睛2018-05-09 18:52
立院初審 警正三階以下最高年俸祿調高2018-05-09 13:47
死亡之握已成往事…馬英九輔選？「藍小雞」們等不及了2018-05-10 00:18
留言