侯友宜：陳金德學學陳歐珀才是好榜樣

2018-05-10 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 葉英豪 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人侯友宜昨天才走訪宜蘭縣，與黨內提名縣長參選人林姿妙暢談深澳電廠未來將影響宜蘭與新北後，立即引來宜蘭縣代縣長陳金德語帶酸味，要侯「媳婦不用教婆婆如何剪臍帶」。對此侯友宜上午微笑表示，希望「陳金德能學學陳歐珀，那才是好榜樣」。