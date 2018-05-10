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侯友宜：陳金德學學陳歐珀才是好榜樣

2018-05-10 12:17聯合報 記者葉英豪╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜昨天才走訪宜蘭縣，與黨內提名縣長參選人林姿妙暢談深澳電廠未來將影響宜蘭與新北後，立即引來宜蘭縣代縣長陳金德語帶酸味，要侯「媳婦不用教婆婆如何剪臍帶」。對此侯友宜上午微笑表示，希望「陳金德能學學陳歐珀，那才是好榜樣」。

侯友宜上午出席智英科技公司捐贈康復巴士活動後表示，連民進黨籍現任立委暨宜蘭縣長參選人陳歐珀，都對深澳電廠報告無法接受，不支持設立；陳金德如果有心，就應該學學陳歐珀，那才是真正的好榜樣。

侯友宜出席智英科技公司捐贈復康巴士時，受到董事長林宴臨與員工們熱烈支持。記者葉英...
侯友宜出席智英科技公司捐贈復康巴士時，受到董事長林宴臨與員工們熱烈支持。記者葉英豪/攝影
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侯友宜出席智英科技公司捐贈復康巴士捐贈活動時，與負責林宴臨（圖左三）等人合影。記...
侯友宜出席智英科技公司捐贈復康巴士捐贈活動時，與負責林宴臨（圖左三）等人合影。記者葉英豪/攝影
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侯友宜出席智英科技公司捐贈復康巴士活動時，公司員工個個手機拍不停。記者葉英豪/攝...
侯友宜出席智英科技公司捐贈復康巴士活動時，公司員工個個手機拍不停。記者葉英豪/攝影
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侯友宜陳金德陳歐珀
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