柯文哲宣示挺蔡英文連任 洪孟楷：假提名歹戲該落幕

2018-05-10 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨發言人洪孟楷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 年底台北市長選戰民進黨擬自提人選，不再禮讓現任無黨籍市長柯文哲。柯昨天態度放軟表示，過去「兩岸一家親」是講太快，表態支持總統蔡英文2020連任，討好民進黨。國民黨發言人洪孟楷預言，民進黨和柯文哲「假提名真禮讓」歹戲拖棚即將下檔。

洪孟楷說，柯文哲過去不少議題不惜與綠營對幹，最近拔管案還怒嗆「不知哪個白癡做的白癡決定」，儼然就是針對蔡總統而來；如今柯看到民進黨醞釀自提北市長人選，才改口向民進黨示好，原來「所謂的白色力量，為了選票也是會俯首稱臣的」。

洪孟楷表示，柯文哲昨天受訪，一會替「兩岸一家親」道歉、一會又說支持蔡總統連任輸誠，再度證明柯文哲擅長見風轉舵；柯文哲從白色力量變成白賊力量，果如巴菲特名言，「海水退了就知道誰沒穿褲子游泳」。

洪孟楷認為，民進黨過去兩個禮拜喊北市長自提人選，其實也只是虛應故事，只是要安撫支持者與死忠教義派，讓他們宣洩情緒；如今既然柯文哲「已經乖乖」，那就別再計較，至於政黨核心價值為何？過去兩年執政轉彎，民進黨支持者有誰真的在意？

「絕對權力讓人絕對腐化」，洪孟楷說，一個三年前以推倒藍綠高牆姿態入主北市府的素人，原來也只是個想延續權力慾望的政客；若執政黨為不讓國民黨贏回台北市政權，也毫不思考柯文哲是否真心悔改，那這種各懷鬼胎、灑狗血的歹戲就別再拖棚了。