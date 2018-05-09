國民黨徵召楊鎮浯 金門縣長選舉對決白熱化

2018-05-09 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



國民黨中常會今天通過徵召現任立委楊鎮浯征戰金門縣長，此事對金門民眾而言並不意外，因為年輕敢衝的楊鎮浯早就被視為是金門縣長陳福海尋求連任的最大勁敵，雙方勢均力敵，如今對決態勢明朗，最後縣長寶座鹿死誰手，可以預見將是一場硬仗。

年底的金門縣長選舉，有意角逐的人相當多，但坊間都知道，主要會是陳福海與楊鎮浯之爭，因為兩人的實力相當，且民調接近。

楊鎮浯今天在受訪時表示，這個徵召案原本不在他自己的規劃之內，雖然早有心理準備，也知道這是場硬仗，但黨覺得有必要，徵召他出來，他願意來承擔這個責任。

楊鎮浯也提及，有不少鄉親跟他反映對金門現況的疑慮與擔憂，覺得金門不能在這樣空轉下去，支持者給他很大的壓力，對金門來說，現在是關鍵的時刻，他強調，既然心裡有憂心，就應該出來承擔，為了國民黨與金門，他會勇於承擔責任。

陳福海對國民黨徵召楊鎮浯一事，則表示祝福，希望彼此能良性競爭，一起為金門來努力。