柯文哲兩岸一家親道歉 丁守中批：沒有誠信的政治水母

2018-05-09 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



針對台北市長柯文哲為兩岸一家親言論致歉，認為這句話是失言。國民黨台北市長被提名人丁守中今晚指出，柯文哲只是為算計民進黨是否對禮讓，怕民進黨自推人選，才改變說法。結果柯從過去自稱墨綠、變紅後，又為討好綠營，再為之前自己說過的話道歉，這樣的政治性格，不知如何讓人信賴。

丁守中表示，重點是柯文哲的道歉並不值錢，綠營在意的重點是收不收回兩岸一家親這句話。如果柯不收回，光道歉有什麼用？綠營要柯重新回答台灣價值，總要把舊的答卷收回吧。

丁守中表示，政治人物的考驗，就是在壓力下，是否改變自己的價值。如果可以在中共壓力下說兩岸一家親，又可以在民進黨壓力下為了說兩岸一家親道歉，這個人的格局就不用多說了，講的話恐怕兩邊都不信了。

丁守中說，很多政客的盲點，在於認為可以兩面討好，甘蔗兩頭甜。常常因此失去了中心價值，變成漂浮的水母。昨天才說，「說出去的話收不回」，今天又說是失言道歉。

至於柯道歉對選戰影響，丁守中認為，柯文哲表態，球又回到民進黨手中，下一步就看民進黨是否自行提名人選。有一點是可以確定的，不僅藍營的票會加速回流，重視「政治人物誠信」的中間選民，應該也會看清楚柯文哲這個人。

丁守中指出，大家看的很清楚，柯文哲沒有核心價值，在個人利益考量下，馬上向綠營的壓力屈服，就是這種性格，最可能出賣台灣，最容易出賣市民利益。言不由衷，見人說人話，見鬼說鬼話。這種流質易變的性格，不知道會把台北市帶到哪裡去。這種政治性格，就是缺乏定見，缺乏視野，也是造成台北市政持續衰退的原因。