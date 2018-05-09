為兩岸一家親說法道歉 孫大千：柯文哲時代終結

2018-05-09 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委孫大千就台大學代會竟表態支持教育部駁回遴選結果，反而否定台大校長遴選委員會的決議感到不以為然，認為此舉大開大學自主理念的倒車，更是自我踐踏台大的尊嚴。聯合報系資料照╱記者楊正海攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲今接受電台專訪時，針對蔡英文總統向他提出的「台灣價值」問題，做出了善意的回應；對於飽受綠營支持者批評的「兩岸一家親」、「（兩岸）床頭吵床尾合」說法，他也為失言而道歉。前立委孫大千感嘆，柯文哲真的太可惜了！柯犯下了一個致命的錯誤，輸掉了一場原本穏操勝券的選戰，柯文哲的「低聲下氣」，親手終結了「柯文哲時代」。

孫大千說，柯文哲為了爭取民進黨的禮讓，這樣示弱求饒，只會讓支持者失望，讓反對者恥笑。然而，這樣進退失據的發言，將會讓柯文哲從原本的主動，而轉變成了被動。

孫大千指出，首先，在今年底的台北市長選舉中，民進黨比柯文哲更有「不可以讓國民黨贏」的壓力。如果國民黨奪回台北市，將可以成為重建再生的據點，而民進黨意圖用黨產會和促轉會剿滅國民黨的計劃也將會功虧一簣。同時，倘若柯文哲在落選後，決定挑戰2020總統大位，蔡英文更將會腹背受敵。因此，民進黨絕對不會坐視柯文哲落敗，就算被迫提名，也必然在最後關頭啟動棄保。柯文哲大可以靜制動，不必急於屈服。

其次，孫大千說，柯文哲原本藉由「兩岸一家親」的兩岸論述，在藍綠對立之間取得了一個受到民眾認同的制高點，在過去民進黨幾度脅迫利誘下，柯文哲始終堅持到底，毫不退讓，也進一步爭取到大多數對傳統統獨主張厭倦的選民的尊敬。然而，柯文哲的一句「失言」道歉，不僅摧毀掉他的個人政治聲望，更親手瓦解掉台灣年輕世代希望跳脫藍綠統獨的一絲期待。這等於是正式宣告，柯文哲口口聲聲高喊的「推倒藍綠的高牆」這句話，只是個遙不可及的騙局。

孫大千表示，柯文哲最大的價值，在於他的獨特風格對年輕新興選民的吸引力。一旦他選擇走回老路，成為藍綠政治人物中的一份子時，形同自廢武功，前功盡棄。一個失去價值的柯文哲，民進黨是否會看在眼裏，而願意繼續禮讓，恐怕還是未知數。

孫大千認為，柯文哲本來早已成功的裂解了藍綠陣營中的淺色勢力。不論民進黨中央是否决定自提人選，事實上，綠營基層民眾的分裂投票已經是一個既成事實。少數的深綠選民，對大局根本不會構成威脅。如今，柯文哲的軟弱，不但不能換得深綠反柯人士的衷心支持，反而會徹底失去淺藍和中間選民的肯定。一旦台北市長選舉打回「藍綠對決」的格局，柯文哲將會得不償失。