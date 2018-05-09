柯文哲為「兩岸一家親」道歉 吳思瑤：願修正總是好事

相關新聞
丁守中選北市長 洪孟楷：競選歌曲「丁丁當」2018-05-09 20:02
兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢2018-05-09 18:00
侯友宜勾肩吳琪銘 綠委：禮貌互動2018-05-09 16:32
竹縣長選情激烈 民國黨主席徐欣瑩拜票確認參選2018-05-09 19:59
柯文哲為兩岸一家親道歉 藍委：快被捨棄才擁抱綠營2018-05-09 19:58
柯文哲為兩岸一家親致歉 王鴻薇：柯為求綠禮讓搖尾乞憐2018-05-09 19:35
柯文哲為兩岸一家親致歉 丁守中批柯像水母漂流、易變2018-05-09 18:49
和綠營喊話 柯文哲：我們愛台灣的心是一樣的2018-05-09 18:14
反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任2018-05-09 18:09
嫌柯文哲沒誠意 梁文傑：民進黨可不是陳佩琪2018-05-09 16:43
候選人藍盾加身 LINE@將席捲政壇？2018-05-09 16:29
北市民進黨自提對蘇貞昌不利？選對會：僅討論選情連動2018-05-09 16:25
影／誰戰北市? 賴清德：不克分身 陳明文:還沒討論2018-05-09 16:17
新北宜蘭藍營連線 侯友宜會林姿妙2018-05-09 15:58
國民黨台北市長提名丁守中 金門縣徵召楊鎮浯2018-05-09 15:54
侯友宜要來宜蘭會師 陳歐珀邀請小雞拍宣傳照2018-05-09 15:41
自覺沒勝算 竹東鎮長拒參加國民黨新竹縣長全民調2018-05-09 14:53
蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針2018-05-09 14:53
民進黨推賴清德？ 丁守中：只是放空氣對柯P施壓2018-05-09 14:43
搞「馬家班」 蔡正元批：沒什麼政治智慧2018-05-09 14:28
藍提名丁守中拚北市 徵召楊鎮浯攻金門2018-05-09 14:18
觀察站／北市「最強」之戰 75萬票決勝2018-05-09 14:17
段宜康：選對會徵詢不是上市場買菜 一定會自提北市人選2018-05-09 14:17
北市最強人選？ 賴清德：恐怕不克分身2018-05-09 14:12
影／柯文哲想和綠營合作 姚文智：考卷已收回2018-05-09 14:12
讓不讓有雜音 選對會：下周三才有定案2018-05-09 14:04
璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票2018-05-09 14:04
獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次2018-05-09 13:51
馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧2018-05-09 12:57
新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長2018-05-09 12:57
受黑田博樹啟發 讓朱立倫、蘇貞昌「英雄所見略同」2018-05-09 12:56
柯文哲上深綠電台彌補與民進黨關係 姚文智批作秀2018-05-09 11:52
與侯友宜合體「雙北連線」？ 丁守中笑：有通過電話2018-05-09 11:40
蔡英文稱不爽柯文哲是傳言 林濁水：總有一個不是傳言2018-05-09 10:40
藍營點名他是北市長選舉綠最強人選 賴清德：不克分身2018-05-09 10:28
段宜康：柯文哲不管選輸選贏 一定會選20202018-05-09 10:04
民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長2018-05-09 09:26
柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難2018-05-09 09:00
藍營：北市綠若推人 會找最強的賴清德2018-05-09 00:28
熱門文章
Gogoro電池可供家用五六天？ 蔡總統認錯了！2018-05-08 22:45
麻衣帶兒長住日本與王泉仁分居中 感情成謎2018-05-09 09:42
王文洋愛女花1億分手費離婚 傳與婚攝熱戀中2018-05-09 09:05
萬一向總統專機射飛彈？立委：戰機不要掛飛彈2018-05-09 16:19
管媽挺吳音寧 藍營「建議」綠執政縣市處理殘貨2018-05-09 12:27
小英認錯Gogoro電池不能用6天 孫大千批專訪像口誤大集合2018-05-09 08:17
43比51大？這數學已夠扯 「小英電池」5小時變5天 更傻眼2018-05-09 08:00
民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵2018-05-09 14:13
NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬2018-05-09 16:38
柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難2018-05-09 09:00
吳音寧自提加薪 藍諷：蔡英文政績最佳代言人2018-05-09 07:15
蔡英文電池風波認錯 翟本喬：不覺得是口誤2018-05-09 08:31
吳音寧爭議不斷 孫大千：柯文哲究竟在怕什麼？2018-05-09 09:37
小英受訪談供電 宅神：總統數學不好是全國悲哀2018-05-08 21:19
總統：服役不再數饅頭 從軍培養第二專長2018-05-08 22:17
吳音寧又惹議 徐世榮：該換掉的是董事會沒用的男人2018-05-09 09:49
北市禮讓柯？ 蔡英文：候選人知名度夠 很快能布局2018-05-09 00:23
月退俸38K比22K慘 退將嘆：不要價格化軍人2018-05-09 12:36
璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票2018-05-09 14:04
民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長2018-05-09 09:26
民視版權談判風暴越演越烈 9日進NCC協商2018-05-08 22:20
蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針2018-05-09 14:53
問與孫子瓜瓜像嗎？胡粉讚簡直翻版 胡志強：瓜瓜拒絕評論2018-05-09 09:19
民視版權爭議 立委提案逐日罰300萬、最嚴重吊銷執照2018-05-09 10:32
美中競合 學者：美打台灣牌抗中 促中對台施壓2018-05-09 01:01
林萬億：軍改已比其他職業好很多 盼勿再抗爭2018-05-09 10:14
兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢2018-05-09 18:00
遭TBC停播 民視：不可能無限期免費授權2018-05-08 20:31
東華大學教授開公司遭彈劾 吳茂昆校長開公司沒事？2018-05-09 10:33
警察年功俸調高 綠委提警正三階也再提高到5502018-05-09 10:10
反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任2018-05-09 18:09
馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧2018-05-09 12:57
北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元2018-05-09 16:21
操槍神技受矚目 蘇祈麟返國受到海軍英雄式歡迎2018-05-09 11:19
新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長2018-05-09 12:57
獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次2018-05-09 13:51
軍改通過將永無寧日 八百壯士請國、親提釋憲2018-05-09 17:00
八百壯士集結 羅睿達：難道再出人命才覺醒？2018-05-09 14:46
反軍改論述難獲共鳴？ 律師：因為一般人要工作40年2018-05-09 11:08
立院初審 警正三階以下最高年俸祿調高2018-05-09 13:47
留言