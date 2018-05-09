親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賄選標準將調整
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
軍改案立院闖關
WHA確定未獲邀
政治
軍事
綜合

慘！合歡山公路美景「綠翡翠」 竟如超大砂石場

評／非得要推行陪審制才是真司法改革？

柯文哲為「兩岸一家親」道歉 吳思瑤：願修正總是好事

2018-05-09 20:02聯合報 記者丘采薇╱即時報導

立委吳思瑤。聯合報系記者許正宏／攝影
立委吳思瑤。聯合報系記者許正宏／攝影
分享
台北市長柯文哲在今天傍晚播出的電台專訪表示，日前他在雙城論壇說「兩岸一家親」是講太快，讓大家聽了不悅，他對此道歉。對此民進黨立委吳思瑤表示，柯文哲願意修正過去一些相對被批判的發言，總是好事，不過她認為柯發言並不會影響民進黨選對會進行的程序，選對會會照既有步驟做綜合判斷。

至於柯文哲表態支持蔡英文總統二○二○年拚連任，對此身兼選對會召集人的民進黨立委陳明文表示，「柯文哲的說法不是重點，社會氛圍比較重要。」

柯文哲民進黨雙城論壇
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

丁守中選北市長 洪孟楷：競選歌曲「丁丁當」

2018-05-09 20:02

兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢

2018-05-09 18:00

侯友宜勾肩吳琪銘 綠委：禮貌互動

2018-05-09 16:32

竹縣長選情激烈 民國黨主席徐欣瑩拜票確認參選

2018-05-09 19:59

柯文哲為兩岸一家親道歉 藍委：快被捨棄才擁抱綠營

2018-05-09 19:58

柯文哲為兩岸一家親致歉 王鴻薇：柯為求綠禮讓搖尾乞憐

2018-05-09 19:35

柯文哲為兩岸一家親致歉 丁守中批柯像水母漂流、易變

2018-05-09 18:49

和綠營喊話 柯文哲：我們愛台灣的心是一樣的

2018-05-09 18:14

反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任

2018-05-09 18:09

嫌柯文哲沒誠意 梁文傑：民進黨可不是陳佩琪

2018-05-09 16:43

候選人藍盾加身 LINE@將席捲政壇？

2018-05-09 16:29

北市民進黨自提對蘇貞昌不利？選對會：僅討論選情連動

2018-05-09 16:25

影／誰戰北市? 賴清德：不克分身 陳明文:還沒討論

2018-05-09 16:17

新北宜蘭藍營連線 侯友宜會林姿妙

2018-05-09 15:58

國民黨台北市長提名丁守中 金門縣徵召楊鎮浯

2018-05-09 15:54

侯友宜要來宜蘭會師 陳歐珀邀請小雞拍宣傳照

2018-05-09 15:41

自覺沒勝算 竹東鎮長拒參加國民黨新竹縣長全民調

2018-05-09 14:53

蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針

2018-05-09 14:53

民進黨推賴清德？ 丁守中：只是放空氣對柯P施壓

2018-05-09 14:43

搞「馬家班」 蔡正元批：沒什麼政治智慧

2018-05-09 14:28

藍提名丁守中拚北市 徵召楊鎮浯攻金門

2018-05-09 14:18

觀察站／北市「最強」之戰 75萬票決勝

2018-05-09 14:17

段宜康：選對會徵詢不是上市場買菜 一定會自提北市人選

2018-05-09 14:17

北市最強人選？ 賴清德：恐怕不克分身

2018-05-09 14:12

影／柯文哲想和綠營合作 姚文智：考卷已收回

2018-05-09 14:12

讓不讓有雜音 選對會：下周三才有定案

2018-05-09 14:04

璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票

2018-05-09 14:04

獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次

2018-05-09 13:51

馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧

2018-05-09 12:57

新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長

2018-05-09 12:57

受黑田博樹啟發 讓朱立倫、蘇貞昌「英雄所見略同」

2018-05-09 12:56

柯文哲上深綠電台彌補與民進黨關係 姚文智批作秀

2018-05-09 11:52

與侯友宜合體「雙北連線」？ 丁守中笑：有通過電話

2018-05-09 11:40

蔡英文稱不爽柯文哲是傳言 林濁水：總有一個不是傳言

2018-05-09 10:40

藍營點名他是北市長選舉綠最強人選 賴清德：不克分身

2018-05-09 10:28

段宜康：柯文哲不管選輸選贏 一定會選2020

2018-05-09 10:04

民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長

2018-05-09 09:26

柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難

2018-05-09 09:00

藍營：北市綠若推人 會找最強的賴清德

2018-05-09 00:28
看更多

熱門文章

Gogoro電池可供家用五六天？ 蔡總統認錯了！

2018-05-08 22:45

麻衣帶兒長住日本與王泉仁分居中 感情成謎

2018-05-09 09:42

王文洋愛女花1億分手費離婚 傳與婚攝熱戀中

2018-05-09 09:05

萬一向總統專機射飛彈？立委：戰機不要掛飛彈

2018-05-09 16:19

管媽挺吳音寧 藍營「建議」綠執政縣市處理殘貨

2018-05-09 12:27

小英認錯Gogoro電池不能用6天 孫大千批專訪像口誤大集合

2018-05-09 08:17

43比51大？這數學已夠扯 「小英電池」5小時變5天 更傻眼

2018-05-09 08:00

民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵

2018-05-09 14:13

NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬

2018-05-09 16:38

柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難

2018-05-09 09:00

吳音寧自提加薪 藍諷：蔡英文政績最佳代言人

2018-05-09 07:15

蔡英文電池風波認錯 翟本喬：不覺得是口誤

2018-05-09 08:31

吳音寧爭議不斷 孫大千：柯文哲究竟在怕什麼？

2018-05-09 09:37

小英受訪談供電 宅神：總統數學不好是全國悲哀

2018-05-08 21:19

總統：服役不再數饅頭 從軍培養第二專長

2018-05-08 22:17

吳音寧又惹議 徐世榮：該換掉的是董事會沒用的男人

2018-05-09 09:49

北市禮讓柯？ 蔡英文：候選人知名度夠 很快能布局

2018-05-09 00:23

月退俸38K比22K慘 退將嘆：不要價格化軍人

2018-05-09 12:36

璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票

2018-05-09 14:04

民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長

2018-05-09 09:26

民視版權談判風暴越演越烈 9日進NCC協商

2018-05-08 22:20

蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針

2018-05-09 14:53

問與孫子瓜瓜像嗎？胡粉讚簡直翻版 胡志強：瓜瓜拒絕評論

2018-05-09 09:19

民視版權爭議 立委提案逐日罰300萬、最嚴重吊銷執照

2018-05-09 10:32

美中競合 學者：美打台灣牌抗中 促中對台施壓

2018-05-09 01:01

林萬億：軍改已比其他職業好很多 盼勿再抗爭

2018-05-09 10:14

兩岸一家親惹議 柯文哲：大家聽了不爽 抱歉、歹勢

2018-05-09 18:00

遭TBC停播 民視：不可能無限期免費授權

2018-05-08 20:31

東華大學教授開公司遭彈劾 吳茂昆校長開公司沒事？

2018-05-09 10:33

警察年功俸調高 綠委提警正三階也再提高到550

2018-05-09 10:10

反駁選總統 柯文哲：我支持蔡英文連任

2018-05-09 18:09

馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧

2018-05-09 12:57

北農澄清：吳音寧每月加薪僅3785元

2018-05-09 16:21

操槍神技受矚目 蘇祈麟返國受到海軍英雄式歡迎

2018-05-09 11:19

新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長

2018-05-09 12:57

獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次

2018-05-09 13:51

軍改通過將永無寧日 八百壯士請國、親提釋憲

2018-05-09 17:00

八百壯士集結 羅睿達：難道再出人命才覺醒？

2018-05-09 14:46

反軍改論述難獲共鳴？ 律師：因為一般人要工作40年

2018-05-09 11:08

立院初審 警正三階以下最高年俸祿調高

2018-05-09 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top