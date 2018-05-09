柯文哲為「兩岸一家親」道歉 吳思瑤：願修正總是好事

2018-05-09 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



立委吳思瑤。聯合報系記者許正宏／攝影 分享 facebook 台北市長柯文哲在今天傍晚播出的電台專訪表示，日前他在雙城論壇說「兩岸一家親」是講太快，讓大家聽了不悅，他對此道歉。對此民進黨立委吳思瑤表示，柯文哲願意修正過去一些相對被批判的發言，總是好事，不過她認為柯發言並不會影響民進黨選對會進行的程序，選對會會照既有步驟做綜合判斷。

至於柯文哲表態支持蔡英文總統二○二○年拚連任，對此身兼選對會召集人的民進黨立委陳明文表示，「柯文哲的說法不是重點，社會氛圍比較重要。」