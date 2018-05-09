兩岸一家親惹議 柯P：大家聽了不爽，抱歉、歹勢

2018-05-09 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨是否禮讓台北市長柯文哲，近來進入關鍵期，為了爭取綠營支持，柯文哲昨安排接受綠色和平廣播電台預錄專訪，今下午播出。對於備受民進黨基層批評的「兩岸一家親」言論，柯文哲首度公開致歉，強調自己是處理事情的人，當時想說可以過關就好了，有時候講話快，但大家聽了就不爽，只能說「抱歉、歹勢」。

柯文哲說，兩岸一家親的言論，自己早在2015年參加雙城論壇的時候就說過，當時大家都沒有反應，2017年要辦世大運，面對中國大陸的多方阻饒，為了要降低阻饒力道，要表達善意，所以就繼續保持2年前的論調。

柯文哲強調，當時世大運正在辦，只有當事人才知道其中辛苦。況且自己除了這句話，還有做過什麼事情嗎，什麼都沒有做過啊。

對於總統蔡英文的「台灣價值」考卷，柯文哲說，則是以世大運為例，強調「台灣價值」就是不怕打壓。世大運的成功是台灣人吃苦耐勞、不屈不饒的努力。

對於兩岸交流，柯文哲認為，兩岸間目前在經貿上還是有往來，所以還是要保持善意，不過我們不可能靠別人的善意活下去，台灣的經濟、國防實力還是要夠，所以國防還是要準備，再來揮揮手保持善意。

柯文哲說，我們是要表達善意，再來看對方的誠意，自己是站在道德上的高度，如果對方不理性，就是對方有問題。

柯文哲還提到，中國大陸對台灣的打壓越來越嚴重，台灣人對中國大陸也是越來越不爽，台灣終究還是要靠自己的國防、經濟實力，該準備的還是要準備，不過還是要先堆出笑臉，表達善意。

柯文哲強調，世大運精神就是台灣精神的表現，自己當時也是和中國大陸講，小英沒有上台，我會上台，當時蔡英文站上世大運舞台，就是台灣走出去，世界走進來的力證，台灣要在國際活下去，這就是最重要的台灣價值。