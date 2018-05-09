候選人藍盾加身 LINE@將席捲政壇？

相關新聞
璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票2018-05-09 14:04
侯友宜勾肩吳琪銘 綠委：禮貌互動2018-05-09 16:32
蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針2018-05-09 14:53
嫌柯文哲沒誠意 梁文傑：民進黨可不是陳佩琪2018-05-09 16:43
北市民進黨自提對蘇貞昌不利？選對會：僅討論選情連動2018-05-09 16:25
影／誰戰北市? 賴清德：不克分身 陳明文:還沒討論2018-05-09 16:17
新北宜蘭藍營連線 侯友宜會林姿妙2018-05-09 15:58
國民黨台北市長提名丁守中 金門縣徵召楊鎮浯2018-05-09 15:54
侯友宜要來宜蘭會師 陳歐珀邀請小雞拍宣傳照2018-05-09 15:41
自覺沒勝算 竹東鎮長拒參加國民黨新竹縣長全民調2018-05-09 14:53
民進黨推賴清德？ 丁守中：只是放空氣對柯P施壓2018-05-09 14:43
搞「馬家班」 蔡正元批：沒什麼政治智慧2018-05-09 14:28
藍提名丁守中拚北市 徵召楊鎮浯攻金門2018-05-09 14:18
觀察站／北市「最強」之戰 75萬票決勝2018-05-09 14:17
段宜康：選對會徵詢不是上市場買菜 一定會自提北市人選2018-05-09 14:17
北市最強人選？ 賴清德：恐怕不克分身2018-05-09 14:12
影／柯文哲想和綠營合作 姚文智：考卷已收回2018-05-09 14:12
讓不讓有雜音 選對會：下周三才有定案2018-05-09 14:04
獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次2018-05-09 13:51
馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧2018-05-09 12:57
新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長2018-05-09 12:57
受黑田博樹啟發 讓朱立倫、蘇貞昌「英雄所見略同」2018-05-09 12:56
柯文哲上深綠電台彌補與民進黨關係 姚文智批作秀2018-05-09 11:52
與侯友宜合體「雙北連線」？ 丁守中笑：有通過電話2018-05-09 11:40
蔡英文稱不爽柯文哲是傳言 林濁水：總有一個不是傳言2018-05-09 10:40
藍營點名他是北市長選舉綠最強人選 賴清德：不克分身2018-05-09 10:28
段宜康：柯文哲不管選輸選贏 一定會選20202018-05-09 10:04
民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長2018-05-09 09:26
柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難2018-05-09 09:00
藍營：北市綠若推人 會找最強的賴清德2018-05-09 00:28
柯文哲上綠色電台 急爭取「柯綠合作」2018-05-09 00:25
北市禮讓柯？ 蔡英文：候選人知名度夠 很快能布局2018-05-09 00:23
彰縣／蔣萬安陪同 王惠美談托育2018-05-09 00:06
侯友宜參拜媽祖 蘇貞昌追思盧修一2018-05-08 23:28
北市議員選舉／藍新人拚初選 爭搶「男神」輔選2018-05-08 23:21
北市禮讓柯？民進黨陷焦慮 蔡英文：時間壓力還好2018-05-08 21:31
挽回民進黨的心? 柯P今接受深綠電台專訪2018-05-08 20:59
對柯文哲不滿？ 蔡英文：傳言就是傳言 黨有提名機制2018-05-08 19:46
酸蘇貞昌打臉自己 葉元之：忘記自己追加過核四預算？2018-05-08 15:15
熱門文章
Gogoro電池可供家用五六天？ 蔡總統認錯了！2018-05-08 22:45
麻衣帶兒長住日本與王泉仁分居中 無名指仍戴戒2018-05-09 09:42
王文洋愛女花1億分手費離婚 傳與婚攝熱戀中2018-05-09 09:05
小英認錯Gogoro電池不能用6天 孫大千批專訪像口誤大集合2018-05-09 08:17
43比51大？這數學已夠扯 「小英電池」5小時變5天 更傻眼2018-05-09 08:00
柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難2018-05-09 09:00
管媽挺吳音寧 藍營「建議」綠執政縣市處理殘貨2018-05-09 12:27
民視斷訊風暴霧煞煞 六大問講清楚爭議關鍵2018-05-09 14:13
蔡英文2電池可供家庭用電5天 彭盛韶：需40顆以上2018-05-08 17:39
吳音寧自提加薪 藍諷：蔡英文政績最佳代言人2018-05-09 07:15
蔡英文電池風波認錯 翟本喬：不覺得是口誤2018-05-09 08:31
小英受訪談供電 宅神：總統數學不好是全國悲哀2018-05-08 21:19
北市禮讓柯？ 蔡英文：候選人知名度夠 很快能布局2018-05-09 00:23
吳音寧又惹議 徐世榮：該換掉的是董事會沒用的男人2018-05-09 09:49
總統：服役不再數饅頭 從軍培養第二專長2018-05-08 22:17
民進黨若禮讓柯文哲 蔡啟芳：我就選嘉義市長2018-05-09 09:26
月退俸38K比22K慘 退將嘆：不要價格化軍人2018-05-09 12:36
吳音寧爭議不斷 孫大千：柯文哲究竟在怕什麼？2018-05-09 09:37
民視版權談判風暴越演越烈 9日進NCC協商2018-05-08 22:20
璩美鳳宣布以無黨籍參選高市長 要通拿藍綠選票2018-05-09 14:04
問與孫子瓜瓜像嗎？胡粉讚簡直翻版 胡志強：瓜瓜拒絕評論2018-05-09 09:19
陳情總統救藻礁 總統府回文被轟是詐騙集團2018-05-08 17:45
民視版權爭議 立委提案逐日罰300萬、最嚴重吊銷執照2018-05-09 10:32
美中競合 學者：美打台灣牌抗中 促中對台施壓2018-05-09 01:01
NCC兩邊都罰 5系統台罰66萬民視罰20萬2018-05-09 16:38
蔡正元批馬英九沒智慧 徐巧芯：閒雜人等見縫插針2018-05-09 14:53
對岸施壓美航更名被拒 陳水扁：台灣政府做了什麼？2018-05-08 17:28
遭TBC停播 民視：不可能無限期免費授權2018-05-08 20:31
東華大學教授開公司遭彈劾 吳茂昆校長開公司沒事？2018-05-09 10:33
林萬億：軍改已比其他職業好很多 盼勿再抗爭2018-05-09 10:14
救國團抗議產權充公 砲轟陳金德違法亂紀粗暴蠻橫2018-05-08 18:07
警察年功俸調高 綠委提警正三階也再提高到5502018-05-09 10:10
馬英九推馬家軍參選市議員 蔡正元：沒政治智慧2018-05-09 12:57
反軍改論述難獲共鳴？ 律師：因為一般人要工作40年2018-05-09 11:08
新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長2018-05-09 12:57
挽回民進黨的心? 柯P今接受深綠電台專訪2018-05-08 20:59
真的很嚴重？扁新設臉書帳號和粉絲團 疑被封鎖2018-05-09 10:47
民視缺席協商 斷訊風暴恐擴大2018-05-09 00:25
九合一選舉戰鼓催 30元賄選標準將調整2018-05-08 23:29
段宜康：柯文哲不管選輸選贏 一定會選20202018-05-09 10:04
留言