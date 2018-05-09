璩美鳳表態選高市長 用無黨籍為民發聲

2018-05-09 16:18 中央社 高雄9日電



原統促黨發言人、前台北市議員璩美鳳決定以無黨籍參選高雄市長。圖／聯合報資料照片 分享 facebook 統一促進黨發言人璩美鳳今天表態將以無黨籍投入高雄市長選舉，她表示，已獲得親朋好友支持，這樣的決定是不為政黨利益，著眼百姓權益。

璩美鳳於一個月前將戶籍遷至高雄市左營區，當時她說是為監督有意代表中國國民黨參選高雄市長的韓國瑜，也不排除投入高雄市長選舉，今天她接受媒體訪問，宣布要以無黨籍參選高雄市長。

璩美鳳告訴中央社記者，她雖然是統促黨發言人，卻沒有黨證也沒有支薪，完全是義工，與統促黨單純是理念契合，表態要以無黨籍投入高雄市長選舉，已得到統促黨支持。

她聲明用無黨籍參選可以擺脫政黨利益，只著眼百姓權益，她還點名要國民黨高雄市黨部主任委員韓國瑜宣布反台獨、反賄選。

談參選理念，璩美鳳說，拚高雄經濟就要先化解兩岸僵局，讓更多觀光客和無煙囟產業取代現在的污染產業，並遷移中鋼等高污染產業。

同時，璩美鳳自詡有國際觀，可用創新思維翻轉高雄的發展。

韓國瑜則以接受採訪錄影中，暫不回應璩美鳳的評論。

目前已表態參選高雄市長者，除了民主進步黨初選確定將提名陳其邁，親民黨高雄市議員吳益政也宣布要以無黨籍參選高雄市長，國民黨正辦理高雄市長初選，會在520前後確定提名人選。