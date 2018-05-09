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北市長選舉 陳明文：16日討論禮讓或自提

2018-05-09 14:53中央社 台北9日電

民進黨選對會召集人陳明文。記者楊萬雲/攝影
民進黨選對會召集人陳明文。記者楊萬雲/攝影
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民進黨選對會今天早上討論台北市長選舉布局，選對會召集人陳明文會後表示，到現在為止，只是討論方案，還沒討論人選問題，整個程序走完後，16日才會討論到底要禮讓還是自提。

民主進步黨備戰台北市長選舉，選舉對策委員會共同召集人陳明文、共同召集人林錫耀、民進黨秘書長洪耀福和台北市黨部主委黃承國7日徵詢表態參選的立法委員姚文智、前副總統呂秀蓮和前台南縣長蘇煥智等人。

陳明文今天出席民進黨中常會前受訪表示，選對會上午是聽取他們去跟呂秀蓮、姚文智和蘇煥智見面的內容，因此選對會今天基本上沒有什麼特別討論。

對於中國國民黨認為行政院長賴清德是綠營最強人選，陳明文說，今天到現在為止，只是在討論方案，還沒討論到人選的問題，現在就是徵詢有意參選的人，明後天再跟地方里長以及議會黨團座談，整個程序走完之後，16日才會真正討論到底要禮讓還是自提。

媒體詢問以後會把沒有表態參選的人列入考慮嗎？陳明文說，選對會把方案討論出來之後，若討論到自提，才會進一步談到人選。

媒體追問這是否代表禮讓台北市長柯文哲這個選項沒有排除？陳明文說，目前方案沒有定，包括合作以及民進黨自提人選，選對會還是持續在徵詢。

陳明文民進黨九合一選舉2018台北市選舉柯文哲
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