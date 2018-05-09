民進黨推賴清德？ 丁守中：只是放空氣對柯P施壓

2018-05-09 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨台北市長參選人丁守中午參加國民黨台北市議會黨團大會，「凍蒜」聲不斷。黨內初選時砲口對準丁守中的議員鍾小平，特別站在丁守中旁邊，拉丁的手帶頭高喊「丁守中、凍蒜」、「丁丁、 加油」，一旁議員說，「兩人沒有心結了」。

丁守中昨天到中央黨部拜會向主席吳敦義請益，會中與會者均有共識，若民進黨年底台北市長自提人選，行政院長賴清德才是最強人選。丁守中說，不管是二組和三組人選，作戰方式都會不一樣 ，但目前的對手，還是鎖定柯文哲，民進黨說不禮讓，只是放空氣出來給柯文哲施壓，最後還是會禮讓柯文哲。

黨團大會中，議員紛紛獻策，提供跑基層的良方和「撇步」，氣氛熱絡。會後丁守中受訪表示，參選人是大家的公共財，這是一場共同的選戰，會全力合作一起作戰 。

中午黨團大會，國民黨25位議員幾乎到場，但議長吳碧珠缺席，丁守中說，他和阿珠姐很熟，以前又在同一選區，時常見面。市黨部主委黃呂錦茹說，本月19日黨內將舉辦第一場小組長聯合授證，全體議員和市長參選人都會到，吳碧珠也會到場，將是第一場正式的大造勢 。

黃呂錦茹說，未來市長選戰的議題，要接貼近市議員的問政，特別是與全體市民有關的大方向、大議題。例如雙北議題、柯口中的「五大弊案」等，國民黨智庫也會協助提供議題進行攻防。

黃呂錦茹指出，上次公布初選民調時，公布與柯文哲的民調，算是比較保守，其實丁守中的民調是一直是贏現任市長，「大家要有信心」。

議員汪志冰提議，聯合作戰要有方式，黨團和丁團隊要成立一個議題政策小組，定時開會，雙方的議題要相互結合，不只團隊合作，市政問題才能切中要害。