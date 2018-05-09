獨排眾議力挺柯P 綠議員稱不禮讓會害台北掉席次

2018-05-09 13:51 聯合新聞網 綜合報導



北市議員王威中。 記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook 2018年底縣市長選舉還剩半年多，民進黨依然遲遲未決定是否禮讓柯文哲，不少黨內人士和綠營基層都主張應該自推人選。然而台北市議員王威中則力挺柯P，認為禮讓他對綠營在新北的選情有幫助。

王威中昨天上政論節目《鄭．知道了》，他表示雖然對柯文哲「兩岸一家親」的說法無法認同，但不會因這一部分而否定全部。王威中肯定柯P的實事求是，並舉去年世大運為例，指如果柯從頭到尾都丟台灣的面子，沒有為我們爭取權益，世大運時就不會讓總統蔡英文以主辦國總統身分致詞，代表並沒有讓台灣丟臉。

王威中還表示如果民進黨禮讓柯P，會對新北市選情加分，但不禮讓會導致柯粉將票轉投給時代力量等，最糟的結果就是蘇貞昌選輸新北，然後民進黨台北市的議員席次掉很多。這番挺柯言論卻遭現場主持人和來賓圍攻。

節目來賓、媒體人尚毅夫則指柯P的理念早已與民進黨不同，雙方也沒一起討論公共政策，柯甚至還就卡管案批教育部「白痴政策」，認為現在的柯文哲與4年前民進黨禮讓的是兩個不同的人。尚毅夫還指柯P的兩岸一家親與民進黨黨綱不符，質疑王威中的言論違背黨綱。

王威中一直都表態力挺柯P，日前柯文哲到北投參加宮廟活動，多位民進黨議員幫忙站台，王威中也是其中一員，還與里長們共同舉手喊當選。