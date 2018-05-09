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新竹縣國民黨主委請辭 外界猜恐脫黨參選縣長

2018-05-09 12:57聯合報 記者郭政芬╱即時報導

國民黨新竹縣黨部主委陳見賢(左)今天爆出請辭主委，引發外界諸多揣測。國民黨新竹縣...
國民黨新竹縣黨部主委陳見賢(左)今天爆出請辭主委，引發外界諸多揣測。國民黨新竹縣黨部祕書長陳正順(右)也來關切，認為中央根本沒聽到基層聲音。記者郭政芬／攝影
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國民黨新竹縣長人選歷經兩次協調難產，昨天敲定將採非正式初選全民調方式的「台中模式」，決定最後提名人選。國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今天爆出請辭主委，引發外界諸多揣測，甚至還有基層勸進，希望他以無黨籍身分參選，為竹縣打拚。

候選人之一、竹縣副議長陳見賢辦公室，今天上午有不少人前來，熟悉政壇人士說，這次選舉面臨民進黨客家事務部主任鄭朝方參選新竹縣長，民國黨主席徐欣瑩也會投入縣長選戰，鄭的父親、前縣長鄭永金和徐都是國民黨出去，來勢洶洶，卻也是變色龍，國民黨基層不少希望以「真正的藍」來抗衡。

對此，陳見賢不表示任何意見，他說明請辭主委的原因，主要是讓國民黨提名的候選人，方便掌兵符、靈活運用，他才會毅然決然地把主委辭掉，未來國民黨採取全民調，民調勝出的人自己來帶兵、操兵，會比較方便，對於選舉的幫助比較大。

另有聲音說，陳見賢決定請辭主委來參加全民調，以示公平。但事實上，陳的主委位置非中央指派，而是民選出爐，根本不需要請辭主委，他大動作請辭，引發外界諸多聯想。

但地方也傳出，陳見賢的宗親勢力在地方深耕，各鄉鎮的民意基礎好，勸進聲不斷，甚至希望他以無黨籍參選。不過，熟悉陳見賢的人說，他仍在考慮中，畢竟參與國民黨40年，會以國民黨為考量，若評估過後，勝選的可能性大，才有可能以無黨參選，「就怕國民黨分裂，整盤讓外人端走。」

據了解，前兩次協調都傳出以徵召為主，昨天協調會議大翻盤，陳見賢並未在候選人欄位簽名，而是在推動委員欄位來簽名，外界解讀此舉根本是「無言的抗議」。

國民黨新竹縣黨部祕書長陳正順透露，竹縣基層聽到消息怨聲載道，因為竹縣不適合全民調，畢竟反對國民黨的人會選擇支持不可能勝選的人，影響其判准，加上日前基層已連署，希望能提名把基層帶起來的人選，「為什麼黨中央不聽基層意見？」

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