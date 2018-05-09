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白人不能穿旗袍？美高中生穿旗袍為何惹議？

柯文哲上深綠電台彌補與民進黨關係 姚文智批作秀

2018-05-09 11:52聯合報 記者許家瑜╱即時報導

為了彌補和民進黨之間裂痕，台北市長柯文哲昨天接受「綠色和平電台」採訪時，表明希望和綠營合作，總統蔡英文昨天也表示，「只要知名度夠的話，之後選戰布局都簡單」，讓外界猜測民進黨徵招計畫是否會生變。對此，民進黨立委姚文智認為，這僅是柯和電台主持人合演的個人秀，並無法補考台灣價值考卷。前副總統呂秀蓮表示，競選台北市長卻連台灣定位都無法清楚回答，就沒有資格再擔任首都市長。

姚文智表示，他尊重柯文哲昨天在電台受訪言論，但這僅是個人秀，找一個熟識主持人演一個個人秀，並無法補考台灣價值考卷，總統的考卷也早已收回。

姚文智說，柯文哲主政後，居住正義未實現，對青年房屋補貼完全跳票，年輕人托嬰托育照顧竟然落後台灣省平均，因此他希望未來扮演民進黨和年輕人溝通橋樑。如果未來新北市「衝衝衝」，台北市「姚姚姚」，未來也能補齊雙版和中央政策之間的扞格。

呂秀蓮表示，身為首都市長除了知名度、知面度以外，執政能力更為重要。柯市長主政不到4年台北市問題多，只能用「沒落」來形容。他認為，下屆市長不但要會選舉更要會執政，台北市目前有十萬老舊房屋，如何獲得市民支持，把台北市全面翻新，也是她將努力地方。另外台北市全台女性最多，但從未出過女市長，因此她也當仁不讓。

呂秀蓮認為，柯文哲說希望和民進黨合作僅是說詞，她曾問柯「你認為台灣是國家還是中國的一部分」，但連這麼簡單問題都拒絕回答，無法說清台灣國家定位，就沒有資格再擔任首都市長。

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