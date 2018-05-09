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藍營點名他是北市長選舉綠最強人選 賴清德：不克分身

2018-05-09 10:28聯合報 記者周佑政╱即時報導

國民黨中常會今天將通過提名前立委丁守中參選台北市長，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹認為，若民進黨要推派人選，應會找最強的人選，可能是行政院長賴清德

賴清德今早出席「台灣中油智慧綠能加油站論壇暨啟動儀式」受訪時表示，他現在還在行政院服務，目前工作也有很多事情在推動，恐怕不克分身，目前沒有這樣的計畫。

行政院長賴清德今出席「台灣中油智慧綠能加油站論壇暨啟動儀式」接受媒體提問。記者周...
行政院長賴清德今出席「台灣中油智慧綠能加油站論壇暨啟動儀式」接受媒體提問。記者周佑政／攝影
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賴清德2018台北市選舉九合一選舉
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