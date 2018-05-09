段宜康：柯文哲不管選輸選贏 一定會選2020

2018-05-09 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



民進黨立委段宜康。「Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供」。 分享 facebook

針對台北市長選戰布局，民進黨選對會目前正在徵詢階段，對於是否禮讓台北市長柯文哲或是自行提名，下周三才有結論。民進黨立委段宜康今接受廣播專訪直言，黨內啟動徵詢程序，代表就是要自提人選，否則不就讓黨內接受徵詢的人難堪？

選對會周一接連徵詢有意爭取黨內提名的前副總統呂秀蓮、立委姚文智，以及退黨的前台南縣長蘇煥智，主持人周玉蔻問，儘管如此還是有人懷疑選對會玩假的，如果民進黨不禮讓，怕柯文哲跟民進黨選2020年總統大選？段宜康表示，「我判斷他（柯文哲）2018不管選贏選輸，都會選2020」。

段宜康說，外界都說柯文哲選贏2018就不選2020，怕他選輸台北市長後出來選總統，因此才要禮讓，讓他選贏。段說，但不論柯文哲選輸或選贏，柯文哲都會參選2020總統選舉，若最後柯文哲打敗藍綠，也僅止於台北市，因為台北市長這麼多人，有幾個人當了總統？ 「我們會怕（國民黨副主席）郝龍斌選總統嗎？」

外界認為總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德才是黨內台北市長最強人選，段宜康表示，如果蔡英文總統評估可找到「第二個」行政院長，像賴一樣，可以擋在（總統）前面，又把支持度撐高，且賴本人亦有意願。賴選台北市，意味著要更換行政院長，「這是某些人推動此事的原因，就會有位置空下來。」

段宜康表示，選對會啟動徵詢機制一定經過主席蔡英文同意，因此一定會尊重選對會做出的結果，徵詢一旦啟動就不會回頭，因為現在已經大張旗鼓讓社會知道，徵詢不是上市場買菜，不可能徵詢一輪後說，覺得人選不適合所以不用提名人，因此一啟動程序，就代表黨內要自提人選，否則只會讓被徵詢的人難堪。