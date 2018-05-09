柯P綠營曖昧勾纏 舊愛還是最美？這3人進退兩難

2018-05-09 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／報導



柯文哲昨天上午出席松山慈祐宮祝壽活動，回應媒體提問表示：自己不是怕小英，只是想表達能夠合作還是合作。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

3年多前，台北市長柯文哲受民進黨「明助」，打敗國民黨對手連勝文入主市府，還從綠營借走不少兵將；但好景不常，許多人與柯不對盤「跳船」，如今又傳出柯綠不合、綠可能自推台北市長人選，讓留在北市府的民進黨籍副市長陳景峻、民政局長藍世聰、副秘書長李文英處境尷尬，進退兩難。

柯修補裂痕 再爭「柯綠合作」空間

為了修補裂痕，柯文哲昨晚緊急安排接受「綠色和平電台」預錄專訪，希望化解綠營基層對於兩岸一家親論述、台灣價值等疑慮，重新爭取「柯綠合作」空間。據了解，柯接受親綠電台專訪，市府事先已透過管道告知總統府人士，雙方有一定默契，市府幕僚也有擬定說詞，讓柯不會「脫稿演出」。

陳景峻也說，有些民代、民進黨基層對於柯的政策不是很明白，甚至有些誤會、誤解，因此建議柯找機會上節目錄影說明，不要再有誤會。

台北市長柯文哲（右）2014年勝選後公布首波市府小內閣名單，藍世聰名列其中，出任民政局長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

藍世聰：當然贊成柯綠團結

2014年11月29日柯文哲以無黨籍身分當選台北市長，曾任台北市議員、民進黨台北市黨部主委藍世聰是柯競選團隊要員，2014年12月12日柯公布首波小內閣名單，藍名列其中，出任民政局長。

台北市民政局長藍世聰說，柯綠是合是分黨中央決策尚未出爐，未來他勢必也會做出選擇。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2018選戰，民進黨尚未決定是否再次禮讓柯文哲。藍世聰說，目前黨中央決策尚未出爐，不回答假設性問題；不管怎麼樣，他未來勢必做出選擇。

對於柯、綠關係，藍世聰說，到目前為止，民進黨內還是有不同意見，有人贊成團結，也有人力主自己提名。他當然贊成團結，但黨的決策還沒有出來，畢竟總是要面對，希望黨趕快決定。

台北市政府副秘書長李文英（左）協助柯P搶攻婦女票，圖為李2010年參選台北市議員成立競選總部。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

李文英：心存善念，盡力而為

李文英當過2屆台北市議員，她跟藍世聰一樣，競選時期就為柯效力。李曾任民進黨婦女部主任，協助組成柯P婦女後援會。柯文哲2014年12月19日公布第2批主管名單，任命李文英擔任市府副秘書長至今。

台北市府副秘書長李文英（左三）表示，夾在柯、綠中間她不會尷尬。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

李文英的角色除了負責市政協調，也是柯文哲和民進黨溝通橋樑之一。對於夾在柯、綠中間是否為難？李文英認為不會尷尬，並引用柯文哲的名句「心存善念，盡力而為」，當下只想把每天的工作全力做好。

台北市副市長陳景峻說，民進黨和台北市長柯文哲市長關係尖銳、矛盾，自己盡量扮演潤滑劑角色。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳景峻：分寸自會拿捏 不會左右搖擺

有別於藍世聰、李文英跟著柯文哲打選戰，勝選後就加入市府團隊，陳景峻是因前副市長周麗芳請辭，2016年2月才上場「救援」。雖然加入柯團隊時間較短，但當北市府面臨台北燈節危機、北農農曆年後休市爭議時，陳都站上火線，角色吃重。

陳景峻說，民進黨和柯市長關係越尖銳，矛盾越多，越不好處理，自己盡量扮演潤滑劑角色。柯講話有時候確實比較直接，因此會在不同場合勸他，或利用開會和中央、黨部溝通，避免誤解、裂痕越來越大，他也覺得很難過。

行政院長賴清德與台北市長柯文哲及市府官員座談，柯（左）在等待賴座車抵達前，副市長陳景峻（右）幫忙「整理儀容」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨如果真的不再禮讓，是否會離開市府？陳景峻說，他是柯文哲任命，現在的職位就是副市長，當然還是扮演好副市長角色，拿捏自有分寸，不會左右搖擺，這是做人的基本道理。