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藍營：北市綠若推人 會找最強的賴清德

2018-05-09 00:28聯合報 記者王寓中／台北報導

國民黨中常會今天將通過提名前立委丁守中參選台北市長，丁守中昨天前往中央黨部拜會黨...
國民黨中常會今天將通過提名前立委丁守中參選台北市長，丁守中昨天前往中央黨部拜會黨主席吳敦義。 記者曾學仁／攝影
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國民黨中常會今天將通過提名前立委丁守中參選台北市長，丁守中昨天前往中央黨部拜會黨主席吳敦義，吳特別指出，年底選舉，新北市無論如何都一定要贏，台北市要全力求勝，如果光復首都，國民黨就是「大贏」。

台北市黨部主委黃呂錦茹表示，國民黨目前仍鎖定「柯丁對決」，她認為，若民進黨要推派人選，研判應該會找最強的人選，可能是行政院長賴清德

國民黨丁守中吳敦義賴清德
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