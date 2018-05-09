柯文哲上綠色電台 急爭取「柯綠合作」

2018-05-09 00:25 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



台北市長柯文哲說，自己不是怕小英，只是想表達能夠合作還是合作。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

民進黨不禮讓台北市長柯文哲的聲浪越來越大，柯文哲昨晚緊急安排接受「綠色和平電台」預錄專訪，希望化解綠營基層對於兩岸論述、台灣價值等疑慮，重新爭取「柯綠合作」空間。民進黨台北市黨部主委黃承國表示，選對會已啟動徵詢程序，一切照時程走。

媒體昨追問，柯是怕蔡英文總統什麼？柯文哲說，自己不是怕蔡英文，只是想表達能夠合作還是合作。

據了解，柯文哲昨天接受親綠電台專訪，專訪內容預計今天播出；市府事先已透過管道告知總統府人士，雙方有一定默契，市府幕僚也有擬定說詞，讓柯不會「脫稿演出」。

綠營反柯聲浪高漲，柯文哲不僅指派民進黨籍副市長陳景峻洽談民進黨高層，傳達自己無意和民進黨「撕破臉」，不管是推不推人、要不要合作，都可以談；另一方面，也火速安排親綠電台專訪，有意釐清過去幾個爭議問題。

至於「兩岸一家親」言論是否會轉彎？市府幕僚表示，說出來的話就像射出來的箭，不可能再轉彎，但會說明當初講話的時空背景，希望大家能夠諒解。

【記者楊正海、邱瓊玉／台北報導】台北市長柯文哲未表態反對深澳電廠，國民黨台北市長參選人丁守中昨天說，柯文哲怯懦不表態，完全是為了個人選舉利益考量。北市府發言人劉奕霆表示，柯認為應提供更多資訊以利判斷，而非單純支持或反對，以務實態度面對專業問題，政治口水無助解決問題。