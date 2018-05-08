蘇貞昌選新北市長 總統：全黨感激

2018-05-08 21:57 中央社 台北8日電



總統蔡英文。聯合報系記者黑中亮／攝影 分享 facebook 新北市長選戰備受矚目，兼任民進黨主席的總統蔡英文被問到新北市長人選時，她反問「有比蘇貞昌更合適的人嗎？」她說，蘇貞昌願意替民進黨來戰這一局，「我們全黨都感激他」。

蔡英文接受台視新聞專訪，今天晚間播出專訪部分內容。對於蘇貞昌選新北市長，蔡英文表示，蘇貞昌在台北縣做得非常好，且做過行政院長，對中央跟地方的政策、理念、基本價值都很清楚。蘇貞昌願意替民進黨來戰這一局，「我們全黨都感激他」。

蔡英文表示，蘇貞昌可以不用戰這一局，但是他願意投入，其實這個表現出來民進黨非常重要的精神，就是當有需要的時候，大家都願意投入。

蔡英文也誇讚蘇貞昌是有使命感的人，對於蘇貞昌的承擔精神，「我們真的非常的感謝」。

談到當初蔡蘇會如何說服蘇貞昌點頭，蔡英文表示，會談氣氛很好，其實蘇貞昌來的時候，已經知道自己逃不了這一局，她也對蘇貞昌說「拜託你，我們一起，一定要打這一仗，那我們一起來努力，讓地方執政可以更好」，在場還有菊姐，也幫忙一起鼓勵，蘇院長想了一下就表示願意承擔。

談到選舉布局，蔡英文說，執政時候的地方選舉布局與在野時候的地方選舉布局不一樣。在野的時候，強調理想性，要讓理想能夠有一個機會能實現在地方執政；執政時候的地方布局，是希望地方的政府可以跟中央一致，讓政策的執行的有效性可以看得出來。

蔡英文說，因為很多的政策，譬如長照、都更等，是地方政府在第一線執行，所以在布局的時候，當然希望地方政府可以跟中央政府的政策密切結合。