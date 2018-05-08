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北市禮讓柯？民進黨陷焦慮 蔡英文：時間壓力還好

2018-05-08 21:31聯合報 記者林河名╱即時報導

民進黨與否在年底首都市長一役再度禮讓台北市長柯文哲？雖然黨內有不少人非常焦慮，但身兼民進黨主席的蔡英文總統接受台視新聞台專訪表示，對於時間的壓力，「我覺得還好」。她強調，當糾纏在人選的時候，應試圖想想台北市將來的願景，也必須一併考量中央執政的布局。

蔡英文表示，民進黨在這一局，當然有很多不同的考慮，「老實講，民進黨的基層是誰也不能去告訴他們說，一定要往這方向」，「他們會自己有自己的思考的能力」。

「但是，台北市這一局也必須在國民黨的候選人出來之後，我們才會進入到具體的處理階段。」蔡英文表示，民進黨大概已把黨內各系統、具有意見代表性的人，都集結在「選對會」，而選對會也已經正式開始討論；對黨主席來講，都要尊重選對會最後出來的決策，現在還是在整合黨內不同意見。

她表示，當然希望夠很快整合，「但是，時間壓力有沒有那麼大呢？」因為，台北市是一個都會選區，只要是這個候選人有足夠的知名度，其實很快就可以布局，「所以時間的壓力，我覺得還好」。

蔡英文還強調，應該注意一件事情，就是「我們執政的布局」，也就是地方選舉的結果，要有利於中央計畫的執行，尤其是經濟發展計畫的執行，這些都要一起考量。

「換句話說，當我們糾纏在人選的時候，我們應試圖想想：台北市將來的願景？台北市發展過程中面臨的瓶頸要怎麼去解決？」她表示，台北市畢竟是首都，是所有縣市裡面最具指標性的地方，「這個城市，我們要給他們什麼樣的未來？這個才是我們真正要去著眼的事情。」

蔡英文總統接受台視新聞台專訪。圖／翻攝台視新聞台
蔡英文總統接受台視新聞台專訪。圖／翻攝台視新聞台
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