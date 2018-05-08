綠北市長選戰 總統：候選人知名度高布局就快

2018-05-08 22:14 中央社 台北8日電



蔡英文總統接受台視新聞台專訪。圖／翻攝台視新聞台 分享 facebook 兼任民進黨主席的總統蔡英文接受電視專訪時表示，台北市是都會選區，只要候選人有足夠知名度，很快就可以布局，所以「時間的壓力，我覺得還好」。

民進黨在台北市長是否自推人選，外界關注。總統接受台視專訪內容晚間播出。

總統說，民進黨在這一局，當然有很多不同的考慮，誰也不能告訴民進黨的基層一定要往這方向，基層自己有思考能力，這一局也要在國民黨候選人出來後才會進入具體階段。

總統說，民進黨選對會把黨內的各系統，各具有代表性的人都集結起來，現在已經正式開始討論，黨主席必須尊重選對會最後的決策，目前還在黨內不同意見的整合階段。

至於時間壓力，總統說，當然希望很快整合，但因為台北市是一個都會選區，只要這個候選人有足夠的知名度，其實可以很快布局，「時間的壓力，我覺得還好。」

總統指出，執政時候的布局還是著眼在將來地方選舉的結果，是有利於中央許多重要計畫的執行，尤其是經濟發展計畫的執行，都要一起考量。換句話說，當在糾纏人選的時候，應試圖想想台北市將來的願景。

總統說，台北市在發展的過程當中，面臨的瓶頸要怎麼去解決，台北市畢竟是首都、最具指標性的城市，要給這個城市什麼樣的未來，才是真正要去著眼的事情。