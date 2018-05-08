挽回民進黨的心? 柯P今接受深綠電台專訪

2018-05-08 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



市長柯文哲。聯合報系記者陳煜彬／攝影 分享 facebook 民進黨不禮讓台北市長柯文哲的聲浪越來越大，為避免柯綠合作破局，柯文哲今晚上「綠色和平電台」專訪，規劃針對兩岸一家親、為什麼常常槓上中央、台灣價值等幾個飽受民進黨基層批評的爭議，一次講清楚、說明白，盼能重新爭取民進黨的信任和支持，專訪內容明下午5點播出。

據了解，市府事先已透過管道告知總統人士，雙方有一定默契，市府幕僚也有擬定說詞，降低柯「脫稿演出」的機會。民進黨市黨部主委黃承國表示，不清楚柯文哲要講什麼，也無法評論，選對會已啟動初選程序，一切照著時程走。

據了解，民調始終居高不下的柯文哲，對於民進黨禮讓一案始終感到信心滿滿，不料近日來基層反柯聲浪越來越大，甚至就連民進黨市黨部主委黃承國都說「民進黨已無禮讓空間」，日前更傳出蔡英文「非常不爽」柯文哲，認為柯綠「不同心」，有意自提人選。

種種發言，讓柯文哲感到有點著急，不僅指派民進黨籍副市長陳景峻和民進黨高層談一談，傳達自己無意和民進黨「撕破臉」，不管是推不推人、要不要合作，都可以談，另一方面也火速安排接受深綠電台專訪，有意針對過去幾個比較爭議的問題，一次釐清。

陳景峻再三強調，北市府和中央是夥伴關係，也是合作關係，應該要用政策替代政治，不要攪來攪去，變成中央地方有隔閡、不信任，既然有誤會就要講清楚。

陳景峻說，現在選對會正在徵詢意見，不便多說什麼，不過市長常常講「朋友要多、敵人要少」，總是要多交朋友，有誤會就要解開。

對於柯文哲接受電台專訪，陳景峻說，有些民代、民進黨基層對於市長政策不是很明白，甚至有些誤會、誤解，因此建議市長應該找機會上節目錄影說明，不要再有誤會。