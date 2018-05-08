吳敦義布局選戰 10日邀歷任黨主席輔選

2018-05-08 18:44 中央社 台北8日電



國民黨新北市長提名人侯友宜（左起）、新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義與前台北縣長周錫瑋等人，高呼團結。 聯合報系記者林澔一／攝影 分享 facebook 中國國民黨年底縣市長選戰布局即將完成，國民黨主席吳敦義10日將宴請國民黨歷任黨主席連戰、馬英九等人，除說明提名狀況，也希望歷任黨主席可以加入輔選行列，展現團結氣勢。

國民黨截至目前已通過17個縣市長選舉提名，尚有5個縣市未完成，其中台北市長黨內初選結果已於2日公布，由前黨籍立委丁守中勝出，國民黨中常會明天將通過提名。

金門縣長提名人選方面，國民黨金門縣黨部下午通過徵召黨籍立委楊鎮浯參選並呈報黨中央，國民黨中常會明天將一併通過徵召。

高雄市長、台南市長、新竹縣長選舉提名方面，都將採全民調方式決定人選，民調結果預計5月下旬出爐。高雄市方面，由高雄市黨部主委韓國瑜對上黨籍立委陳宜民；台南市則由前立委高思博迎戰前台南大學校長黃秀霜；新竹縣有國民黨籍立法委員林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人競逐。

縣市長選戰布局即將完成，不願具名的國民黨黨務人士告訴中央社記者，吳敦義10日晚間將宴請歷任黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫與洪秀柱，除說明提名狀況與國民黨遭逢困境外，也希望歷任黨主席加入輔選行列，為打贏年底選戰共同努力。