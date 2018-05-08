追思盧修一 蘇貞昌哽咽：盧仔再幫忙一下

2018-05-08 16:46 中央社 新北8日電



民進黨新北市長參選人蘇貞昌。 記者游明煌／攝影 分享 facebook 前行政院長蘇貞昌今天參加前立委盧修一逝世20週年追思會，他說，想起多年前台北縣長選戰時，盧修一從病房偷跑出來在他的選前之夜驚天一跪助他當選。參選新北市長的他仰望天空哽咽喊說：「希望在天上的盧仔可以幫忙一下」。

盧修一逝世20週年追思音樂會今天上午在金寶山墓園舉行，民進黨新北市長參選人蘇貞昌及民進黨前主席許信良等生前好友都到場。

盧修一的妻子陳郁秀則帶著3子女一一招呼，但不同於一般追思會，現場不僅少了哀傷，音樂演奏也活潑有力。最後一一獻花並放許多白色氣球象徵白鷺鷥飛天，以展現盧修一生前頑童的個性。

民進黨前主席許信良致詞時表示，他跟盧修一是政大的同學，大家都叫盧修一「盧仔」，盧修一是個很真誠的人，他那驚天一跪是發自內心的真誠，讓蘇貞昌當選。

蘇貞昌致詞表示，盧仔離開20年了，他和滿頭的白髮盧仔頭皮以上不一樣，但頭皮以下很多的一樣，有一樣做台灣人相同的願望，有做民進黨員相同的理想，多少年一起打拚，「如今他走了在天上，我還在這裡。」

他說，盧修一在病中仍念念不忘台灣人的夢，在他參選台北縣長的選前之夜，沒有人想到、也沒有人預排，他從病房跑出來，就在10萬的群眾面前，就在選情最危急的前夕，他跪求縣民給蘇貞昌支持、給台北縣機會。他當選後用生命做事，「不只做我那份，我是把兩人份，連盧仔那份我都做起來了」。

蘇貞昌數度仰望天空哽咽表示，今天，盧仔已經在天上了，盧仔已經沒有世俗的煩惱，但在人間的他卻還要出來為台北縣（新北市）民、為新北市扛這個重擔，這個重擔比當年還要沉、還要重、還要多的負擔。但已經沒有盧仔在人間幫他「驚天一跪」，但他相信在天上的盧仔，依然同樣的關心，「面對新北各種困難，我有這個決心、我有這個勇氣，我希望在天上的盧仔可以幫忙一下」。

蘇貞昌事後受訪表示，當年在選台北縣長的選前之夜「驚天一跪」，為的不是個人，而是為整個台北縣的改變，他能夠當選、承盧修一幫忙很大，很希望新北不要像現在一樣又被比下去，希望繼續努力，相信盧修一的心願也是一樣。