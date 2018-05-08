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藍年底縣市長布局 新竹縣採全民調、金門縣下午徵召

2018-05-08 14:00聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨年底縣市長提名步局倒數，黨中央提名協調小組會議今上午召開新竹縣長提名協調會議，會中確定將採「台中模式」，以不公開全民調決定提名人選。組發會表示，考慮民調公司檔期與說明會時間，民調最快5月下旬進行，5月底可望決定人選。

此外，國民黨金門縣黨部下午將召開縣黨部委員會，決議建議年底金門縣長提名人選，黨內預估決議徵召現任青壯派立委楊鎮浯出線機會大。若下午確定完成徵召楊鎮浯建議，最快明天中常會將與台北市長初選勝出者丁守中一併納入第九波提名。

今天新竹縣長提名協調會議，表態爭取黨提名的人選中，除竹東鎮長徐兆璋未出席外，立委林為洲、湖口鄉長林志華、副縣長楊文科與副議長陳見賢4人均參與。會中林為洲主張全民調決定人選，楊文科則盼透過徵召，最後決議以全民調方式整合。

外傳黨中央若啟動「台中模式」全民調整合程序，陳見賢和竹東鎮長徐兆璋將退出。國民黨組發會主委李哲華表示，新竹縣長提名整合民調，將於下周舉辦民調說明會，屆時是否登記參與才會明朗。

而除新竹線與金門縣長提名外，國民黨目前僅剩台南市長與高雄市長未完成提名。李哲華表示，台南市也確定將採全民調整合，明天就將舉辦民調說明會啟動程序。至於同採「台中模式」的高雄市長提名，也「隨時可能」啟動民調機制，提名倒數。

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