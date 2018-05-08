國民黨如何找回正面價值？游梓翔：藏在3政治人物名字

2018-05-08 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



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國民黨怎樣才能找回正面價值？世新大學傳播學院院長游梓翔在臉書表示，他認為藏在3個藍營政治人物的名字裡。這3個核心價值是：友誼、守中、善政。

他說，台灣的政治和政黨讓人反感，無黨無色的人愈來愈多，主要原因當然是無止境的惡鬥。如果選舉成了唯一的真理，顏色成了唯一的是非。這樣的民主只帶來自亂腳步，或是持續退步。選舉是手段，人民的幸福快樂才是目的。在綠色執政之下，國民黨必須展現正面價值，才能重新贏回選民的信任。

他進一步表示，友誼是找回人心的善良，不在台灣內部刻意製造對立、不在海峽兩岸刻意製造對立，大家都想要幸福快樂，無論藍綠，不分彼此，還給台灣和諧。守中是回到憲法的正道、回到維持現狀的中道，不要像綠色搞顏色審查（或「台灣價值」審查）、也不搞無事生非的「台獨工作」，還給台灣穩定。善政是放下政治鬥爭，提出好的政策。專業理性、造福人民。這本來就是國民黨的長項，國民黨要用好的政策和好的治理願景，還給台灣希望。