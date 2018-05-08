【龍介直播】讓不讓柯有盤算 一切布局為大位？

2018-05-08 13:54 聯合新聞網 綜合報導



台北市長選舉，民進黨是否禮讓柯文哲，黨內立場兩極，目前雖然傳出傾向不禮讓，但賴清德與陳菊卻遲未表態，背後是否牽扯2020及2024總統大選布局？

此外，蔡總統5日參訪離岸風力發電機組，強調沒有電力短缺問題，重點在如何調度現有發電量，但四月用電吃緊，極可能引發限電危機。讓謝龍介議員陪您一起評時事學台語。

●每周二下午，鎖定聯合新聞網《龍介の清德周記》，讓龍介繼續督到天涯海角。