丁守中拜會吳敦義 國民黨：民進黨徵召賴清德機會大

2018-05-08 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



丁守中前往中央黨部拜會主席吳敦義請益。會中共識，若民進黨年底台北市長自提人選，行政院長賴清德才是最強人選。報系資料照 分享 facebook

國民黨年底台北市長初選由前立委丁守中勝出，趕在明天中常會正式提名前。今上午丁守中前往中央黨部拜會主席吳敦義請益。會中與會者均有共識，若民進黨年底台北市長自提人選，行政院長賴清德才是最強人選。

與會人士轉述，吳敦義會中裁示，年底台北市長選戰對國民黨非常重要，丁守中一定要全力求勝，也要扮演稱職母雞，讓黨提名的33席市議員參選人全壘打。

此外，今天上午會談過程，丁守中也當面向吳敦義拜託，盼能承租中央黨黨部11樓間做為未來競選總部使用，並商借5樓會議室與1樓媒體中心做為未來總部運作使用，吳敦義也欣然同意。

只不過黨務人士表示，11、12樓空間有租金問題，誰負擔還要討論。至於1樓媒體中心，由於有常態使用需求，未來是否與丁守中競選總部合併也要再研究。

丁守中上周三從國民黨台北市長初選勝出後，即主動連繫吳敦義辦公室，盼會見吳敦義請益選戰事務，並爭取奧援，最後敲定今天上午10時30分在黨中央拜會。

上午吳敦義會見丁守中過程，除黨副主席曾永權中途才加入會談外，台北市黨部主委黃呂錦茹、黨主席辦公室主任郭昀光全程作陪，會談時間約50分鐘。

與會人士轉述，今天會談過程，除了彼此交心外，大多只是針對當前選情交換意見。會中，丁守中首先向吳敦義報告目前台北市長選戰籌備情形，暢談自己的政策想法，也主動表達後續會拜訪基層與黨內大老爭取支持。

吳敦義則提醒，現任無黨籍台北市長柯文哲施政表現上「有很多弱點」，丁守中做為國民黨將提名的台北市長參選人，要與民眾站在一起，鞏固基層，並在議題上穩穩發揮，沉著應戰爭取支持。吳也特別點名，「雙北議題」丁守中就可好好準備。

談到近來民進黨台北市長選舉自提人選態勢日益明朗，吳敦義也提醒丁守中「心理上要有準備」，民進黨若決定自提人選，一定會派出最強的戰將，「不可小覷」。黃呂錦茹直言，民進黨徵召賴清德機會大，吳敦義也點頭表示認同。

但吳敦義也說，雖現在中央到台北市都不是國民黨執政，但選戰中劣勢有劣勢打法。吳敦義點名，蔡英文政府施政沒有建樹，還做了很多不該做事，像重啟深澳電廠就造成北台灣空汙問題引發反彈，丁守中若能站在為市民著想角度走，選情仍可審慎樂觀。

丁守中則希望國民黨智庫能協助整理市政攻防議題，甚至希望能借將作戰，吳敦義也當場同意全力協助。