丁守中請益 吳敦義：鞏固基層

2018-05-08 14:02 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周志豪 ／台北報導



國民黨主席吳敦義。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨年底台北市長初選由前立委丁守中勝出，上午丁守中前往中央黨部拜會主席吳敦義請益。與會人士轉述，吳敦義在會中表示，年底台北市長選戰對國民黨非常重要，一定要全力求勝，現任無黨籍台北市長柯文哲施政有不少問題，但提醒丁守中要「鞏固基層」，並在議題上穩穩的打，沉著應戰爭取支持。此外，吳敦義也要求丁守中，年底選戰要扮演稱職母雞，讓黨提名的33席市議員參選人全壘打。

在丁守中陣營主動連繫下，吳敦義今天上午在黨中央接見丁守中，會議並有國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、黨主席辦公室主任郭昀光作陪。