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丁守中拜會吳敦義 國民黨：民進黨徵召賴清德機會大

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蘇貞昌出席盧修一追思會 希望盧在天上再支持他

2018-05-08 12:44聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌盧修一兒子盧佳德、有意參選台北市長的立委姚文智、台灣日本關係協會會長邱義仁、民進黨前主席許信良、盧修一夫人陳郁秀、總統府資政吳榮義、環保署長李應元、總統府副秘書長劉建忻與盧修一女兒盧佳慧等人上午一起出席盧修一追思會。蘇貞昌感念盧在縣長選舉最後一夜，當著萬餘人面前下跪求票，這驚天一跪逆轉選情，這次再戰新北市長，也希望在天上的盧能再一次支持他。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）上午出席盧修一這追思會，感念盧在縣長選舉最後一夜...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（圖）上午出席盧修一這追思會，感念盧在縣長選舉最後一夜，當著萬餘人面前下跪求票，這驚天一跪逆轉選情，這次再戰新北市長，也希望在天上的盧能再一次支持他。記者蘇健忠／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左三）上午出席盧修一追思會，與盧修一夫人陳郁秀（左二...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左三）上午出席盧修一追思會，與盧修一夫人陳郁秀（左二）一起參觀紀念碑並獻花。記者蘇健忠／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右起）、盧修一夫人陳郁秀、民進黨前主席許信良、台灣日...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右起）、盧修一夫人陳郁秀、民進黨前主席許信良、台灣日本關係協會會長邱義仁、盧修一生前好友與有意參選台北市長的立委姚文智等人上午一起出席盧修一追思會。記者蘇健忠／攝影
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民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右二）上午出席盧修一追思會，跟盧修一夫人陳郁秀（左三...
民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右二）上午出席盧修一追思會，跟盧修一夫人陳郁秀（左三）、女兒盧佳慧（左起）、兒子盧佳德、女兒盧佳君合影。記者蘇健忠／攝影
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盧修一兒子盧佳德（右起）、有意參選台北市長的立委姚文智、盧修一生前好友、台灣日本...
盧修一兒子盧佳德（右起）、有意參選台北市長的立委姚文智、盧修一生前好友、台灣日本關係協會會長邱義仁、民進黨前主席許信良、盧修一夫人陳郁秀、民進黨新北市長參選人蘇貞昌、總統府資政吳榮義、環保署長李應元、總統府副秘書長劉建忻與盧修一女兒盧佳慧等人上午一起出席盧修一追思會。記者蘇健忠／攝影
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盧修一民進黨蘇貞昌2018新北市選舉
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