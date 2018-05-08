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柯P沒有核心價值？馮光遠：他只是政治瘋子

2018-05-08 10:11聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

民進黨是否禮讓台北市長柯文哲，近期即將拍板定案，不過曾於2014年參選台北市長的作家馮光遠日前在臉書上批評柯文哲毫無核心價值，如果民進黨繼續挺柯文哲這種政治瘋子，絕對將成為反噬民進黨的第一口。

馮光遠表示，丁守中將代表國民黨競逐台北市長，像丁這樣的政治人，一直很堅持他們向來的價值，台北市民當中，很多人就算不能認同藍營價值，可是對丁守中不會有著像對連家一樣的惡感（或，噁感）。

至於民進黨，馮光遠表示，中生代的姚文智是許多泛綠選民願意支持的對象，他相較年輕，可是他的價值也很清楚。

不過馮光遠表示，2014收割白色力量跟民進黨支持者選票的柯文哲，當初在選舉時，大家就完全不知道他的核心價值在哪，如今三年多過去了，終於看清，原來是個自稱「墨綠」實則「暗紅」的素人政客。

馮光遠表示，因為沒有核心價值，柯文哲做事自然反覆，對於誠實、正直這些普世價值從來無感，追求的，都是短暫、利己的目標，身邊也是一堆勢利徒眾。

馮光遠說，台灣的政治走向之爭，始終進行藍、綠、白的競逐，從來就是建築在各自的價值上，彼此路數，互相清楚，政治板塊的移動，也因著各階段各自對價值的詮釋、宣揚而有所變化。

馮光遠強調，也許執政者所持價值不是我們喜歡、追求的，可是無所謂，因為在隨之而來的時間裡，各個黨、公民組合、政治團體，大家知道要怎麼努力，怎麼宣揚自己的價值、理念，爭取下一次選舉的勝利馮光遠說，如果民進黨「高層」的執念

還是「為了阻擋藍營執政只有禮讓柯文哲」，不但完全置自身價值於無物，且渾然不知，他豢養的是一個反覆無常、崇拜威權的自大狂，一個自稱「早於杜特蒂、川普的先知」，柯文哲絕對將成為反噬民進黨的第一口。

2014年參選台北市長的作家馮光遠日前在臉書上批評柯文哲毫無核心價值，如果民進黨...
2014年參選台北市長的作家馮光遠日前在臉書上批評柯文哲毫無核心價值，如果民進黨繼續挺柯文哲這種政治瘋子，絕對將成為反噬民進黨的第一口。圖/截取自馮光遠臉書
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馮光遠民進黨柯文哲2018台北市選舉丁守中
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