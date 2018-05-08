年輕人挺柯 戴季全：因為民進黨做得不夠好

2018-05-08 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



年底台北市長選戰，柯、綠是否繼續合作，倍受外界關心。前悠遊卡董座、現任國發會諮詢委員的戴季全，昨在臉書分享被媒體問到對於台北市長柯文哲在年底選戰的優劣勢分析。

戴季全表示，所謂的民進黨與柯文哲的合作，至少可以從三個面向來看：一是台北市與台灣的選票結構；二是柯文哲市長的個人路線選擇與意願；三是選戰策略。

戴季全說，從結構上來看，從2016年開始，台北市40歲以下的投票人口數就超過70萬人了，接近但未超過台北市總投票人口數50%。所以從人口結構和支持結構來看，所謂的第三勢力，比較像是國民黨。

且民進黨執政以來，40歲以下的世代關心的住房、薪資所得、育嬰、老人撫養比與不到位的退休金改革，不過看不到民進黨政府積極爭取年輕世代的作為。

戴季全說，與其說是柯文哲做得好，不如說是民進黨做得不夠好。年輕世代想看到的是誰更好，不是誰比較不好。

戴季全表示，從選戰策略上來看，柯若是沒有重視民進黨的支持基礎，敗選的期望值會大幅提升。如果2018年輕人投票意願低落，民進黨首當其衝，柯文哲受害亦深。如果我是國民黨，怎麼運籌都應該刺激和激化白綠對決，增加年輕人對民進黨與柯文哲的失望情緒，降低年輕人年底的投票意願。