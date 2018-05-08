新聞幕後／綠與柯等出牌 這齣戲還沒完

2018-05-08 00:26 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 丘采薇



民進黨選舉對策委員會多位成員日前開會就喊出「沒有再禮讓柯文哲的空間」，但在黨高層徵詢有意參選的前副總統呂秀蓮、立委姚文智及已退黨的前台南縣長蘇煥智後，回答相關問題卻一再強調還沒定案，顯示綠營與柯文哲的鬥智，還有一定變數。

台北市長柯文哲當初憑民進黨不提名拿下八十五萬票當選，蔡英文上任後，卻常見柯批評民進黨執政不力；與此同時，柯文哲卻在世大運後支持度回到高峰，迄今仍居高不下。雖然深綠支持者早就按捺不住，不斷要求民進黨自提人選，但民進黨內部憂心與柯文哲劃清界線之後，是否也將與「柯粉」分手，面臨兩難。

不過近日有消息傳出，蔡英文對柯文哲不滿，考慮不再禮讓。這個訊息，代表的不是蔡英文怎麼想，而是民進黨高層風向的轉變。所以現在的問題，已經不再是民進黨怎麼想，而是風向是否可能因為主客觀因素而逆轉。

若民進黨確定自提人選，等於和柯文哲上演內戰，不僅由國民黨提名的丁守中可能漁翁得利，民進黨的角色恐怕更進退兩難。首先，要如何批評四年前力挺的「白色力量」？畢竟柯文哲是民進黨自己養出來的巨獸。再者，分散火力之後，民進黨的敵人到底是柯文哲還是國民黨？也可能顯得非常模糊。

但假如繼續禮讓柯文哲，民進黨在台北市馬上面對沒有母雞的窘境，希望北北連線牽制國民黨企圖也將破滅。更重要的是，民進黨禮讓柯文哲，未來柯會投桃報李嗎？民進黨無法確定柯文哲是敵是友，才是能否禮讓柯的關鍵。

昨天選對會召集人陳明文面對是否確定自提人選等問題，早上先搖頭再回答，下午笑而不答，這些肢體語言給了外界無限想像空間。雖目前還無法確定民進黨與柯文哲已經走上陌路，但可以確定的是，民進黨與柯文哲，雙方仍在等對方出牌，這一齣戲還沒結束。