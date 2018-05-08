綠禮讓或提名…丁守中：最終都是藍綠對決

丁守中指出，民進黨是否禮讓柯文哲，關鍵在兩個考量。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

年底台北市長選舉，民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲備受外界關注。對此，國民黨台北市長參選人丁守中直言，民進黨還是以打敗國民黨為優先考量，只有兩種情況才會自提人選，一是研判柯文哲已構成蔡英文總統連任最大障礙，另一種是無論民進黨提名與否，柯文哲都會輸。

丁守中強調，無論民進黨是否自提人選，最後都會是藍綠對決的局面。

丁守中昨天接受網路節目訪問，被問到民進黨對手柯文哲禮讓問題，丁認為深綠都覺得柯文哲沒有核心價值，已經變紅，又最可能賣台，且柯文哲在台北聲望雖低，其他地方卻是高的，民進黨自提北市人選等於提前解決問題。

丁守中說，還有另外一種情況就是，所有民調顯示，不管民進黨提不提名，柯文哲都會輸，這樣子民進黨就會提名，好凝聚綠營，作為和國民黨對抗的本錢。

對於傳出蔡英文不爽柯文哲，丁守中認為，民進黨這些動作都只是談判策略的一種，透過黑臉白臉給柯文哲施壓，好把柯文哲的姿態壓低，讓主張禮讓派的民進黨有台階可下。

扁：丁守中要贏 並非不可能

【記者蔡孟妤／高雄報導】民進黨台北市長傾向自提人選，不禮讓現任市長柯文哲。前總統陳水扁昨天在臉書粉絲社團「新勇哥物語」貼文指出，苦等廿四年終獲國民黨提名的台北市長參選人丁守中，要贏得選舉並非不可能，原本年紀是丁的罩門，但民進黨提名蘇貞昌後，這不再是問題。扁也說，民進黨也並非沒機會贏得首都市長，前提是要提名重量級強棒。