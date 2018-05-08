親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
九合一選戰焦點
能源問題面面觀
前瞻釋憲遭駁回
政治
軍事
綜合

柯文哲喊話：可和民進黨合作最好啊

2018-05-08 00:11聯合報 記者邱瓊玉張世杰／台北報導

被問到是否不怕蔡英文生氣？柯文哲笑說「我還是很怕啦」。 記者余承翰／攝影
被問到是否不怕蔡英文生氣？柯文哲笑說「我還是很怕啦」。 記者余承翰／攝影
分享

年底台北市長選舉，民進黨是否要禮讓台北市長柯文哲備受關注。柯文哲昨天赴議會備詢時直言「可以合作是最好啊」，還是盡量爭取最多朋友，這是基本戰略。至於是否繼續講「該講的話」？柯文哲則是大嘆「這個時代不能接受實話」，自己只是想到就講清楚。

柯文哲說，每個人都有每個人想法，自己是比較誠實，要掩飾很難，該怎麼講就怎麼講，外面的事情無法改變，每天做好自己的事情就好了。

至於是否不怕蔡英文生氣？柯文哲笑說「我還是很怕啦」，該怎麼做就怎麼做。

不過台北市議員秦慧珠昨在議會質詢時指出，感覺柯的心情不太好；柯文哲說，自己心情每天都一樣不好，從來都沒有比較好過，「人生苦海」，「這個時代不能接受實話，回歸市政、回歸市政」。

對於批評管中閔案是白癡決策，似乎又再度得罪民進黨，是否感到後悔？柯文哲說，不會後悔，講了就講了，講了也不能收回。

秦慧珠追問，是否和蔡英文有秘密熱線？柯文哲表示，若溝通，都是透過中間人。是否有見面？柯文哲笑笑未回應。

秦慧珠再追問，是不是和蔡英文會面「不歡而散」？柯文哲說，沒有不歡而散。秦慧珠再嗆那就是有會面囉？所以有討論禮讓嗎？柯回「也沒有討論啦」。

對於選對會日前深夜與柯密會，柯文哲說，就是交換一下意見，他們壓力很大，「問我有什麼想法，我沒有想法，不過可以合作是最好啊。」

柯文哲秦慧珠蔡英文
一秒收服媽咪心！因為送你帶老媽去吃大餐和_________！

相關新聞

呂秀蓮、姚文智都喊：戰北市 我最強

2018-05-08 00:07

綠禮讓或提名…丁守中：最終都是藍綠對決

2018-05-08 00:17

新聞幕後／綠與柯等出牌 這齣戲還沒完

2018-05-08 00:26

朱立倫前副手讚聲蘇貞昌 陳伸賢：也會給侯友宜建議

2018-05-07 23:44

竹崎鄉長選舉 泛綠陣營鬧分裂

2018-05-07 23:41

新媒體成選舉利器…藍直播在地美食 綠成立衝群組

2018-05-07 23:17

新北市長之戰…侯：做事不分藍綠 蘇：訪老友談願景

2018-05-07 23:10

無關柯文哲 蘇煥智：退黨參選是因民進黨執政無能

2018-05-07 22:41

小英不爽柯P 丁守中：民進黨的談判手段

2018-05-07 21:15

加持正馬軍新秀 金溥聰明陪鍾沛君掃興隆市場

2018-05-07 19:55

綠營北市若自提人選 丁守中估僅兩種可能

2018-05-07 19:12

民進黨四巨頭懇談後 蘇煥智仍堅持退黨選北市長

2018-05-07 18:17

柯文哲表態可以合作最好 民進黨選對會：社會自有討論

2018-05-07 18:08

陪蘇貞昌露面 朱市府前副手陳伸賢讚蘇「有效率」

2018-05-07 18:03

影／柯文哲赴市議會報告 嘆：這時代沒辦法接受實話

2018-05-07 17:36

影／民進黨若自提最強人選 呂秀蓮：「我最強！」

2018-05-07 15:32

被徵詢選北市長意願 姚文智：一直認為自己最強

2018-05-07 14:59

我最強！ 呂秀蓮：別笑 年輕人不懂

2018-05-07 14:00

北市長選戰／民進黨自提人選？呂秀蓮、柯文哲神回應

2018-05-07 13:43

丁守中將請益黨內大老、連戰連勝文

2018-05-07 13:36

參選北市長？林昶佐：時力有自己的策略與節奏

2018-05-07 13:33

惹蔡英文不悅？ 柯文哲：不後悔過往發言

2018-05-07 13:31

獨派撂話：民進黨若讓柯P 就發起退黨運動

2018-05-07 13:23

遇綠議員叫他免驚 對方妙回「汗流下來而已」

2018-05-07 12:55

陳明文：民進黨北市若要自提 一定是最強人選

2018-05-07 12:16

評綠營若自提人選的連任勝算？ 柯P：應該會差一點

2018-05-07 11:59

選對會要推最強的人參選台北市 呂秀蓮：我就是最強

2018-05-07 11:34

蔡英文不爽他發言？柯P大嘆：這時代不能接受實話

2018-05-07 11:10

誰選北市長民進黨今徵詢 獨派嗆：若假徵詢 割袍退黨

2018-05-07 10:54

民進黨北市長選情 陳水扁：派重量級強棒就有機會贏

2018-05-07 10:51

1個柯文哲讓民進黨變成2個世界

2018-05-07 09:58

與藍綠正面對決北市長選戰？ 林昶佐：有自己的節奏

2018-05-07 09:55

派系糾結 竹縣「不單純選縣長」

2018-05-07 00:49

雙城連線 侯友宜、丁守中要打團體戰

2018-05-07 00:41

觀察站／三國混戰？ 牽動2020大選

2018-05-07 00:33

表態台獨？ 柯文哲：不用意識形態取暖

2018-05-07 00:28

誰戰北市 綠選對會今徵詢呂姚蘇

2018-05-07 00:24

民主聖地公投最嚴 高思博批台南市政府傲慢

2018-05-03 17:10

陸配參選縣議員 嶄露溫柔力量

2018-05-03 16:36
看更多

熱門文章

單槍闖世界儀隊錦標賽 蘇祈麟獲頒大會特殊貢獻獎

2018-05-07 08:48

吳茂昆合夥人撤銷公司登記 東華教授夫：要落跑了

2018-05-07 11:11

節目上遭周玉蔻質疑關說 高嘉瑜情緒崩潰落淚

2018-05-07 11:52

馬英九人氣急速回溫 港媒全版報導「他回來了」

2018-05-07 12:16

北農9噸果菜送吳音寧家鄉團體？柯P：如果不對就罵一頓

2018-05-07 12:44

台海大戰最逼真模擬！一支秘密部隊擔綱 雄風飛彈決勝濱海

2018-05-07 08:00

有圖為證！馬英九高中時期超帥 被網讚根本彭于晏

2018-05-07 16:17

嚴德發：年改若不溯及已退伍人員 恐爆發搶退潮

2018-05-07 16:48

奇幻儀隊槍法獲世界第四名 海軍司令電賀蘇祈麟

2018-05-07 10:22

挺總統府變外星人館 蔡正元：裡面的人如外星人般奇怪

2018-05-07 14:21

星戰迷變裝在總統府和衛兵站哨 李家同：非常難過

2018-05-07 21:59

政治介入藝文？ 全台16場演出10場在北投都因吳思瑤

2018-05-07 08:58

蔡英文談稅改「明年報稅 今年可以開始花錢了」

2018-05-07 20:41

樹菊嬤拱馬英九再選挨批 反遭網友砲轟：現代版文革？

2018-05-07 23:03

無關柯文哲 蘇煥智：退黨參選是因民進黨執政無能

2018-05-07 22:41

勇哥物語：李登輝若大公無私 丁守中24年前就當北市長

2018-05-07 10:14

國防部長嚴德發：嚴禁國軍使用中國大陸廠牌手機

2018-05-07 17:20

民進黨四巨頭懇談後 蘇煥智仍堅持退黨選北市長

2018-05-07 18:17

釋憲遭駁回 高金批大法官玩弄憲法 沒辜負蔡英文

2018-05-07 09:48

WHA確定沒邀請函 衛福部：會向世衛秘書處表達不滿

2018-05-07 15:59

退伍上校取消子女教育補助 退輔會坦言基層抱怨連天

2018-05-07 18:55

被指關說高嘉瑜落淚 周玉蔻再嗆：眼淚秒停 心機重

2018-05-07 12:14

綠營北市若自提人選 丁守中估僅兩種可能

2018-05-07 19:12

被徵詢選北市長意願 姚文智：一直認為自己最強

2018-05-07 14:59

蘇貞昌要深澳又不要汙染 孫大千：騙三歲小孩

2018-05-07 09:03

影／反深澳議員語出驚人 柯文哲：蓋下去三年努力白費

2018-05-07 13:26

蔡英文不爽他發言？柯P大嘆：這時代不能接受實話

2018-05-07 11:10

八百壯士揚言本周再抗議 邱國正：若傷到人 無法接受

2018-05-07 09:23

民視新聞台停播 TBC：協商會議民視沒來

2018-05-07 16:55

我最強！ 呂秀蓮：別笑 年輕人不懂

2018-05-07 14:00

總統：核一核二若出事北部全癱瘓 國家致命風險

2018-05-07 22:12

綠委收割文化？ 學者：政治人物像乩童 起乩不意外

2018-05-07 12:08

陪蘇貞昌露面 朱市府前副手陳伸賢讚蘇「有效率」

2018-05-07 18:03

F-5停飛？空軍：今恢復飛訓

2018-05-07 13:32

遇綠議員叫他免驚 對方妙回「汗流下來而已」

2018-05-07 12:55

純舊制退役老兵平均78歲 柯志恩：退休金還能領幾年

2018-05-07 20:00

批軍人年改 江啟臣怒：憑空想像的配套方案

2018-05-07 23:03

誰選北市長民進黨今徵詢 獨派嗆：若假徵詢 割袍退黨

2018-05-07 10:54

避免重蹈覆轍 退軍9日立院集結作足「政戰整備」

2018-05-07 10:59

技術性卡釋憲 許毓仁：以後在野黨哭救無門了！

2018-05-07 13:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top