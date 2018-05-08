柯文哲喊話：可和民進黨合作最好啊

被問到是否不怕蔡英文生氣？柯文哲笑說「我還是很怕啦」。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

年底台北市長選舉，民進黨是否要禮讓台北市長柯文哲備受關注。柯文哲昨天赴議會備詢時直言「可以合作是最好啊」，還是盡量爭取最多朋友，這是基本戰略。至於是否繼續講「該講的話」？柯文哲則是大嘆「這個時代不能接受實話」，自己只是想到就講清楚。

柯文哲說，每個人都有每個人想法，自己是比較誠實，要掩飾很難，該怎麼講就怎麼講，外面的事情無法改變，每天做好自己的事情就好了。

至於是否不怕蔡英文生氣？柯文哲笑說「我還是很怕啦」，該怎麼做就怎麼做。

不過台北市議員秦慧珠昨在議會質詢時指出，感覺柯的心情不太好；柯文哲說，自己心情每天都一樣不好，從來都沒有比較好過，「人生苦海」，「這個時代不能接受實話，回歸市政、回歸市政」。

對於批評管中閔案是白癡決策，似乎又再度得罪民進黨，是否感到後悔？柯文哲說，不會後悔，講了就講了，講了也不能收回。

秦慧珠追問，是否和蔡英文有秘密熱線？柯文哲表示，若溝通，都是透過中間人。是否有見面？柯文哲笑笑未回應。

秦慧珠再追問，是不是和蔡英文會面「不歡而散」？柯文哲說，沒有不歡而散。秦慧珠再嗆那就是有會面囉？所以有討論禮讓嗎？柯回「也沒有討論啦」。

對於選對會日前深夜與柯密會，柯文哲說，就是交換一下意見，他們壓力很大，「問我有什麼想法，我沒有想法，不過可以合作是最好啊。」