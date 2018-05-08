呂秀蓮、姚文智都喊：戰北市 我最強

2018-05-08 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



民進黨選對會要推最強人選選台北市長，前副總統呂秀蓮昨天說：我就是最強的。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

民進黨選舉對策委員會正式啟動台北市長徵召機制，昨天分別徵詢有意參選台北市長的前副總統呂秀蓮、立委姚文智及前台南縣長蘇煥智，會後呂、姚都強調自己是最強人選，蘇煥智則堅持退黨選到底。另一頭現任台北市長柯文哲在議會表示，他還是希望「可以和民進黨合作最好」，選對會召集人陳明文則表示，「社會自有討論。」

昨天民進黨派出「四巨頭」，包括秘書長洪耀福、兩位選對會召集人陳明文及林錫耀、台北市黨部主委黃承國，第一站先到呂秀蓮辦公室拜訪。呂秀蓮會後表示，最強人選就是她自己，還對現場媒體說「你們年輕人別小看我，我為民進黨打過六次選戰，六次都當選。」她也強調會參選到底，二○一八年選舉是二○二○大選期中考，若黨中央比民調，她只接受誠實民調。

第二站由姚文智前往中央黨部接受徵詢，會後也強調自己是最強人選，表達對參選做了充足準備。他說，黨一定要提自己的人選，對市民負責。不過被問到會中選對會成員是否有承諾一定會自提人選，姚也坦言「沒有。」

民進黨選對會昨天徵詢立委姚文智，姚強調已準備好了。 記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

姚文智表示，他在會中提到，雖然過去他支持柯市長，但二○一四年民進黨的狀況是在野整合，二○一八年是全面執政，應該要有一個人來代表民進黨的首都政策，他主張民進黨應自己提名。

最後選對會拜訪已於三月宣布退黨的蘇煥智。陳明文會後表示，希望蘇煥智能夠回到民進黨來討論台北市長選舉，但蘇堅持退黨，就尊重蘇。蘇煥智則表示，他已非民進黨員，不適合參加民進黨的任何提名機制，他也不會爭取以民進黨身分參與台北市長選舉；他退黨參選與是否禮讓柯文哲無關，主因蔡英文總統執政已近二年，但執政無能，民生不振，人民看不到希望，且悖離民主初衷，若繼續下去，將造成台灣人民對台灣民主喪失信心。

選對會昨天徵詢完畢後，接下來將和里長及台北市議員座談。陳明文表示，雖目前無定案禮讓和自行提名，但若黨內自行提名，一定會推最強人選。對於柯文哲的發言被外界認為是「釋出善意」？陳明文一開始笑而不答，隨後表示，選對會是站在民進黨的角度，不是站在柯的立場，「我們是民進黨的選對會，站在民進黨的立場，思考民進黨的利益。」