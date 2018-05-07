無關柯文哲 蘇煥智：退黨參選是因民進黨執政無能

2018-05-07 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



前台南縣長蘇煥智。記者吳政修／攝影 分享 facebook

民進黨選舉對策委員會正式啟動台北市長徵召機制，今拜訪已退黨的前台南縣長蘇煥智，不過蘇煥智與選對會兩位召集人陳明文、林錫耀、台北市黨部主委黃承國、民進黨秘書長洪耀福等「四巨頭」談完之後，還是堅持退黨參選到底。稍早蘇煥智發聲明表示，他參選與民進黨是否禮讓現任市長柯文哲無關，主要原因是蔡英文當選總統執政已近二年，但顯現執政無能、民生不振、人民看不到希望，且悖離民主初衷，此種情形如果繼續下去，將造成台灣人民對台灣民主喪失信心。

蘇煥智表示，他已非民進黨員，不會爭取以民進黨身分參與台北市長選舉。他參選主因是蔡英文當選總統執政已近兩年，兩年執政情形，已充分顯現：「執政無能、民生不振、人民看不到希望」，而且悖離民主初衷，此種情形如果繼續下去，將造成台灣人民對台灣民主喪失信心。如果民進黨為了首都市長選舉進行本土派整合，倒不如重拾民主初衷，展現治國高度，好好把國政治理好，解決少子化、高齡化長照丶及大量貧窮化問題，這才是民主的初衷。

蘇煥智說，他離開民進黨，投入台北市長的選舉就是要打破中央集權體制，推動財稅丶權力下放的「台灣二次民主運動」及「經濟小政府，愛心大政府」的系列政策。他個人參選的決心及行動，不會受民進黨是否提名而影響，但也很樂見民進黨願意就這些政策來進行討論。