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小英不爽柯P 丁守中：民進黨的談判手段

2018-05-07 21:15聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

丁守中。圖／聯合報系資料照片
丁守中。圖／聯合報系資料照片
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年底台北市長選舉，民進黨是否繼續禮讓台北市長柯文哲備受外界關注。對此，國民黨台北市長參選人丁守中直言，民進黨還是以打敗國民黨為優先考量，因此只有兩種情況才會自提人選，一是研判柯文哲已構成總統蔡英文連任最大障礙，二是無論民進黨提名與否柯文哲都會輸。

丁守中強調，無論民進黨是否自提人選，最後都會是藍綠對決的局面，還說自己過去在立院也不是「乖乖牌」，很多背離民意的法案都投反對票，還因此被黨團罰了很多錢，不過這些法案最後都轉彎回歸民意，也顯示政策與法案該回歸學術，以民意為依歸。

丁守中今接受網路直播節目，被問到對手柯文哲的禮讓問題，認為深綠都覺得柯文哲沒有核心價值，已經變紅，又最可能賣台，且柯文哲在台北聲望雖低，其他地方卻是高的，民進黨自提人選等於提前解決問題。

丁守中說，還有另外一種情況就是，所有民調顯示，不管民進黨提不提名，柯文哲都會輸，這樣子民進黨就會提名，好凝聚綠營，作為和國民黨對抗的本錢。

丁守中還說，民進黨中央執政差，年輕人選票跑掉了，導致不少年輕議員感到焦慮，讓為柯文哲可以抓住年輕選票，但其實柯文哲執政很差，執政滿意度也低，無論民進黨推不推人，最後都是藍綠對決。

至於民調是否已經超過柯文哲？丁守中說，民調起起伏伏，高興一天就好了，尤其柯文哲握有行政資源，這是場資源不對等的選戰，一定是艱苦選戰。

對於傳出總統蔡英文不爽柯文哲，丁守中認為，民進黨這些動作都只是談判策略的一種，透過黑臉白臉給柯文哲施壓，好把柯文哲的姿態壓低，讓主張禮讓派的人有台階下。

丁守中還自爆，自己這次出來也不是黨中央規劃的，甚至還被打壓，會出來選是因為熟悉台北市政，了解台北市一草一木，看到柯文哲大搞網紅，台北市卻愈來愈黑、競爭力下降，才堅持參選，要讓台北市亮起來。

丁守中說，民眾期待超越藍綠，但未必支持白色力量，尤其現在白色力量也都跳票了，民進黨執政後又經濟不振、兩岸交惡、國際被邊緣化，政治黑手甚至深入校園，因此自己對國民黨重返執政還是有信心。

對於外界常常質疑自己欠缺「爆發力」，丁守中說，很難界定什麼是爆發力，是衝撞還是「滿嘴幹話」？如果是上述兩項，確實沒有，不過自己有前瞻的能力，也有協調不同意見的能力，這種爆發力才是推動市政所需要的。

柯文哲民進黨丁守中
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