雷根遇刺為例 侯友宜：問是非不分顏色

2018-05-07 20:07 中央社 新北7日電



侯友宜。聯合報系記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

前新北市副市長侯友宜今天表示，當年美國前總統雷根遇刺時，醫師不分黨派全力救援；他從政、從警也是只問是非，不分顏色，這也是他參選新北市長的初衷。

天主教永和耕莘醫院今天舉辦35週年院慶，醫院由比利時修女創立，早年專注照顧早產兒，曾是全台收治最多早產兒的醫院；在社會愛心支持、醫院努力下，近年來轉型提供急重症醫療的社區健康醫院，並投入長期照顧領域。

醫院經營管理、專門照顧身心障礙者的「新北市愛維養護中心」，今天有3名口足畫家在住院大樓舉辦畫展，並揮毫感謝醫院團隊多年來的細心照顧。

永和耕莘醫院曾搶救早產兒廖姓男童，出生時只有1300多公克，如今已經是11歲的健康小男孩。廖童今天在父母陪同下「回娘家」感謝醫療團隊。

大腸癌病友高先生，4年來在永和耕莘接受手術、化學治療，至今仍在追蹤中，他也現身分享醫院團隊陪伴的抗癌路。

侯友宜今天受邀前往永和耕莘醫院參加35週年院慶，致詞時以前美國總統雷根遇刺，醫生不分黨派救援的故事為例，說明醫生救人不分藍綠，並強調自己過去當警察辦案也不問顏色只問是非。

侯友宜說，台灣本來就只有一個顏色，那就是認真做事、講是非對錯，這是他參選的初衷，也是他過去擔任公務員，及在新北市府服務的精神。

侯友宜受訪時，除重申各界好友都會支持自己，一起並肩作戰，也不會怕外界說他「不藍不綠」。他以台語回應，「我哪有在怕？」做對的事情哪怕別人說話，只要好好做事，就一定是對的。