柯文哲稱合作最好 陳明文：選對會思考黨的利益

2018-05-07 19:31 中央社 台北7日電



民進黨選對會召集人陳明文。聯合報系記者楊萬雲／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲今天表示能和民進黨合作最好，民進黨選對會召集人陳明文表示，選對會不是站在柯文哲的立場，「我們是民進黨的選對會，站在民進黨的立場思考民進黨的利益。」

民主進步黨備戰台北市長選舉，選舉對策委員會2日決定徵詢各界意見，徵詢後將在16日決定提名策略。

選對會共同召集人陳明文、共同召集人林錫耀、民進黨秘書長洪耀福和台北市黨部主委黃承國今天早上到前副總統呂秀蓮辦公室拜訪呂秀蓮，下午在中央黨部徵詢立法委員姚文智的意見，接著再到前台南縣長蘇煥智的律師事務所徵詢他的意見。

由於媒體報導兼任民進黨主席的總統蔡英文認為柯文哲和民進黨的價值不同，年底選舉傾向不合作，柯文哲今天在台北市議會面對議員質詢時表示：「可以合作是最好」。

對於柯文哲的說法，陳明文今天徵詢完蘇煥智意見後受訪表示「我們再討論吧！」今天基本上就是徵詢三位擬參選人的意見，接下來就跟里長跟議員坐談，柯文哲的意見就給社會大眾去討論。

媒體詢問陳明文是否覺得柯文哲此言是釋出善意？陳明文笑而不答，他隨後表示，民進黨有民進黨的想法跟做法，現在是站在民進黨的角度，不是站在柯文哲的立場，「我們是2018民進黨的選對會，站在民進黨的立場思考民進黨的利益。」

對於今天的三場徵詢，是否有達成共識？陳明文說，基本上大家都了解民進黨在這次台北市長選舉徵詢的程序，大家都很積極表達有意參選的立場。

對於蘇煥智退黨且會參選到底，陳明文表示，當然希望蘇煥智能夠回到民進黨裡面來討論，但蘇煥智堅持退黨，就尊重蘇煥智。

選對會9日將再次開會討論台北市長選舉策略，10日與台北市里長、黨部執評委座談，傾聽基層意見；11日邀黨提名的台北市議員參選人座談，預計16日的選對會提出最後的方案，再交由黨主席蔡英文裁示。