綠營北市若自提人選 丁守中估僅兩種可能

2018-05-07 19:12 中央社 台北7日電



丁守中。聯合報系記者胡經周／攝影 分享 facebook

報載民主進步黨台北市長選舉恐不禮讓台北市長柯文哲。中國國民黨台北市長參選人丁守中今天指出，只有兩種情況才會讓民進黨自提人選，其一為柯文哲無論民進黨是否提名都輸。

自由時報報導，蔡英文總統對柯文哲至今的發言多有不滿，認為雙方已是「道不同，不相為謀」，年底台北市長選舉在民進黨內反柯派聲量漸趨主導下，朝自提人選布局，不再與柯文哲合作。

柯文哲今天列席台北市議會進行專案報告，答詢說認為可以合作是最好。

丁守中下午透過新聞稿表示，今年底台北市長選舉，民進黨仍以打敗國民黨為優先考量，研判只有兩種情況才會自提人選，包括柯文哲已構成總統蔡英文連任的最大障礙，或是柯文哲無論民進黨提名與否都會輸。

他說明，由於深綠認為柯文哲沒有核心價值，已經「變紅」又最可能賣台，加上柯文哲在台北聲望最低、其他縣市聲望卻是高的，若民進黨自行提名等於提前解決問題。

此外，若所有民調顯示民進黨無論提名與否，柯文哲都是輸，那麼民進黨退而求其次才會提名，以凝聚綠營向心力和國民黨抗衡。

丁守中表示，由於民進黨中央執政差，流失年輕人選票，部分焦慮的年輕台北市議員認為柯文哲可抓住年輕人選票，但柯文哲執政差且治理滿意度也低，無論民進黨是否自提人選，北市選舉最後都會是藍綠對決局面。

對於報載民調已超過柯文哲一事，丁守中說，民調起起浮浮，高興一天就好，有些人因為不爽柯文哲而在電話民調給予教訓；不過，柯文哲握有行政資源，這仍是場資源不對等的選戰，並強調自己面對艱困選戰，一定會全力以赴。