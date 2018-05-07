陪蘇貞昌露面 朱市府前副手陳伸賢讚蘇「有效率」

2018-05-07 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



民進黨新北市長蘇貞昌今天到汐止與里長座談、並走訪汐止禮門里打造會呼吸步道的成果，身旁出現「意外來賓」，是新北市前副市長陳伸賢，陳伸賢也公開為蘇「讚聲」，對此蘇貞昌強調，今天是請陳伸賢來分享當年整治基隆河的過程，陳伸賢也說，今天單純分享治水經驗，若侯來找他請益，他也會給建議。

陳伸賢曾是扁政府時代的水利署長，曾在蘇貞昌台北縣長任內，協助治理基隆河，興建員山子分洪道，朱立倫任新北市長後延攬進入市府，先後擔任過秘書長、副市長，直到2016年退休，今天陳伸賢為蘇站台，雖然以「老朋友」相稱，仍格外引人矚目。

陳伸賢稱讚蘇貞昌爭取基隆河整治，用破記錄的效率完成土地徵收和都市計畫變更，促成員山子分洪道興建，解決汐止淹水問題，另外他也陪著蘇貞昌走訪汐止禮門里，分享他協助禮門里打造「會呼吸的步道」的故事。

陳伸賢今天現身，外界認為是蘇貞昌成功拔樁、挖角朱團隊人才。蘇貞昌表示，他和陳伸賢認識非常早，陳伸賢在水利署長任內，他當台北縣長，當年治理基隆河，陳伸賢幫忙很多，今天邀陳回顧「那些年我們一起奮鬥的日子」，談當年做事的經驗。

蘇貞昌說，陳伸賢是專業人才，他認為要做好事情，一定要讓專業人才從各方面、各角度來幫忙，他非常肯定陳伸賢的專業跟努力，今天講基隆河治水，如果沒有請陳伸賢來，未免太不尊重人家、太不肯定人家，忘了人家的功勞。

陳伸賢則強調，他現在已經離開新北市府，擔任中興工程顧問公司執行長，今天是以水利署前署長身分，來談基隆河整治的經驗，當年他參與基隆河整治，跟汐止許多里長、特別是禮門里長有深厚感情，今天是來看老朋友，也分享治水經驗。

陳伸賢說，對於蘇貞昌和侯友宜，他兩邊都祝福，若侯友宜來找他請益治水，他也會提供建議。