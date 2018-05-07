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影／民進黨若自提最強人選 呂秀蓮：「我最強！」

2018-05-07 15:32聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

民進黨選對會今（7）日啟動徵詢有意參選台北市長的黨內人士，上午先與前副總統呂秀蓮晤談1小時，選對會召集人陳明文指出，民進黨支持者希望提出最強的人，呂秀蓮會後受訪時自信地說：「當然是我最強」。呂還指正在場記者，「大家別笑，你們年輕人不認識我，我為民進黨打過6次選戰，6次都當選，only me！」。

選對會召集人陳明文表示，台北市長若自提一定會提最強人選；呂秀蓮自信表示，「當然是...
選對會召集人陳明文表示，台北市長若自提一定會提最強人選；呂秀蓮自信表示，「當然是我最強」。記者王彥鈞／攝影
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民進黨呂秀蓮陳明文
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