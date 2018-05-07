北市長選戰／民進黨自提人選？呂秀蓮、柯文哲神回應

台北市長柯文哲上午被問到是否不怕民進黨？不怕蔡總統？柯笑說「我還是很怕啦！」 記者余承翰／攝影 分享 facebook

台北市長選舉，民進黨與台北市長柯文哲競合混沌不明。民進黨選對會今啟動台北市長黨內徵詢之旅，對象包括立委姚文智、前副總統呂秀蓮，及退黨參選的台南縣前縣長蘇煥智。選對會共同召集人陳明文表示，若民進黨要自提人選，一定是推出最強人選，現階段還在徵詢過程中。

上午受徵詢的呂秀蓮率先喊話，「我就是最強的人」。 柯文哲上午姿態放低，被問到是否不怕民進黨？不怕蔡英文總統？柯文哲笑說「我還是很怕啦」。

選對會共同召集人林錫耀、陳明文，民進黨秘書長洪耀福及北市黨部主委黃承國，今天一早前往呂秀蓮辦公室，一行人談話將近一小時。陳明文表示，下周三選對會將做出決議，交給主席，主席認可就會交由中執會決定。

呂秀蓮說，自己就是最強的人，選舉六次每次都當選。她也告訴選對會，2018年選舉是2020年大選期中考，2020年大選則決定2022年台灣命運，因為中國一定會在2022年根本解決台灣問題，2018年選舉結果將影響台灣歷史定位跟命運。

下午將受徵詢的姚文智表示，民進黨現在是執政黨，一定要在台北市首都自行提名人，這場選戰一定是直球對決，他無法接受無條件禮讓。

蘇煥智表示，其實他已經退黨了，因此不太了解選對會為何會將他納入徵詢範圍中，也不清楚黨中央要跟他談什麼。