遇綠議員叫他免驚 對方妙回「汗流下來而已」

2018-05-07 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



國民黨新北市長侯友宜（右）跑行程，遇到綠營議員羅文崇（左），開玩笑叫他「莫驚」，羅文崇擦汗妙回「袂驚，汗流下來而已」，侯趕緊上前要幫他擦汗，逗樂旁人。記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

國民黨新北市長侯友宜常被質疑不藍不綠，不過今有媒體民調顯示，有6成民眾不滿藍綠對立，希望有超越的第三力量，侯稍早受訪被問是否希望成為那股力量？侯說，他只有「認真做事的顏色」；隨後侯遇到綠營議員，開玩笑叫他「莫驚」，議員妙回「袂驚，汗流下來而已」，引來大笑。

侯友宜今參加永和耕莘醫院35周年院慶，與院長鄒繼群和董事長、總主教洪山川交情不錯，互動熱絡，侯友宜表示，感謝耕莘醫院長期對弱勢的照顧，因此前來感謝。

永耕院慶地方議員全到齊，媒體問侯友宜，是否想變成超越藍綠的第三力量？侯說，本來台灣就沒有顏色，那是別人在看，只有「認真做事的顏色」。

侯受訪完，轉頭見到民進黨議員羅文崇；通常母雞受訪，小雞都站一旁爭取曝光，侯笑說，剛才受訪應該站他旁邊，「我配合你再講一遍」、「莫驚」，羅文崇擦汗妙回「袂驚，汗流下來而已」，侯趕緊上前要幫他擦汗，逗樂旁人。

侯隨後攬著院長說，像醫院沒有分藍綠，都做對的事，在地的議員不分藍綠也都是他的兄弟姐妹。侯友宜還透露，董事長表示，永和在地發展一定和政府站在一塊，照顧長照和弱勢，不問營運好壞，令他感動。

另，今天台北市長柯文哲赴議會說明深澳電廠，侯友宜說，「不錯啊，柯P一起來反對深澳電廠」。媒體追問民進黨新北市長蘇貞昌呢？侯又說，「老縣長也一起來反對深澳電廠」。